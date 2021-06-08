В своем блоге «Загородний говорит» политолог Тарас Загородний прокомментировал несколько событий, произошедших на прошлой неделе и связанных с вероятным открытием рынка земли первого июля.

Эксперт все еще имеет надежду на то, что власть одумается и не проведет земельную реформу. «Пора перестать стрелять себе в ногу», - утверждает он.

Загородний предлагает взглянуть на электоральную карту: где нынешнюю власть поддерживают больше всего. «Это центр и север Украины, которые больше всех пострадают от этого идиотизма (иного слова нет), который они приняли в земельном законодательстве. Он может привести к многочисленным конфликтам, к дерибану земли самым циничным способом», - объясняет политолог.

Чтобы не быть голословным, он рассказывает, чем чревато открытие рынка земли. Прежде всего Загородний предупреждай об изменении целевого назначения земли: депутаты скажут, что земля не сельскохозяйственная, и отдадут иностранцам. Кроме этого, он обращает внимание на то, что власти разрешили снимать верхний слой земли до метра, а среди других рисков - продажа земель и водоемов. «В результате вы получите, что земли нет, доходов нет, а все деньги выводятся за рубеж», - заключает эксперт.

Он объясняет, что будет много феодальных наделов, к которым в украинцев доступа не будет. «Будут владеть какие-то мутные персонажи, которые не имеют никакого отношения к сельскому хозяйству», - предупреждает Загородний.

Напоминаем, Загородний назвал вступление Украины в НАТО мифом.

Ранее Politeka сообщала о том, что Загородний прокомментировал скандал Милованова.