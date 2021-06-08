В своем блоге политолог Юрий Романенко прокомментировал критику, которую ему высказал экономист Сергей Фурса. Политолог говорит, что Фурса в своем посте не согласился с его мнением об увольнении Андрея Коболева и последствиях этой кадровой перестановки. Тем не менее, Романенко утверждает, что его мнение в конце концов все равно правильное.

Романенко напоминает, что недавно появилась информация об отказе президента США встретиться с Зеленским именно из-за увольнения Коболева из руководства «Нефтегаза». Он говорит, что все СМИ - от «Украинской правды» и далее - подхватили это и активно распространяли среди общества. Как следствие, говорит эксперт, со всех сторон начали лететь обвинения в сторону власти и ее решений.

«Я (и не только я) начали с этого стебаться, потому что дураку понятно, где Байден, а где Нафтогаз с Коболевым и всеми ребятами», - утверждает политолог.

По словам Романенко, огласка этой новости побудила и других экспертов выражать свои мысли, один из таких - Фурса. «Вижу, что есть такой Сергей Фурса, так называемый финансовый эксперт, который"порохоботил"при Порошенко, и продолжает "порохоботить". Он написал пост "20 баксов – это всегда 20 баксов" и берет скрин моего поста», - рассказывает эксперт.

Ранее Романенко заявил, что отказ Байдена встретиться с Зеленским из-за устранения Коболева - фейк, который распространяют лоббисты экс-руководителя «Нефтегаза». «Фурса, эта наша "сирена свободного рынка"из пехоты "фиалы", привел такой аргумент – "Романенко, да ты кто такой!? 20 долларов – это всегда 20 долларов"», - комментирует эксперт ситуацию.

Как отмечает политолог, Фурса ссылался на слова жены Блинкена. Но по этому поводу сам Романенко только иронизирует: мол, неужели стоит верить всему, что говорит жена Блинкена, даже если это будут абсурдные вещи. «Фурса и вся эта братия, подняв хвосты, побежит туда, потому что это сказала жена Блинкена», - говорит он.

Также Романенко сообщает об определенной расплате Фурсы: Байден согласился на встречу с Зеленским после Путина и эту информацию обнародовали уже вечером. Итак, подчеркивает он, за устранение Коболева из руководства «Нефтегаза» не было никакого наказания.

Напоминаем, Романенко заявил, что «Северный поток-2» будет достроен и это неизбежно.

Ранее Politeka сообщала о том, что Куса объяснил, как Украине проводить переговоры с Германией по поводу «Северного потока-2».