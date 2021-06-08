Продолжая изучать деятельность Владиславы Магалецкой на посту главы Госпродпотребслужбы, хотим обратить особое внимание наших читателей на деловые связи и ближайшее окружение Владиславы Валерьевны. Как мы писали ранее, возможно Магалецкая не видит себя в этой стране утверждать однозначно мы не можем, но попробуем проанализировать ряд фактов из жизни чиновницы, пишет "Голос.ua".

Теперь обо всем по порядку. Давайте рассмотрим декларацию Владиславы Валерьевны за 2020 год. Не будем акцентировать внимание на автомобилях премиум класса, которые госпожа Магалецкая покупает по цене в несколько раз ниже рыночной стоимости, пусть этим занимается НАЗК, посмотрим на раздел “Доходы, в том числе подарки” где указан “Грант в виде скидки на обучение в США” в размере 861 тысяча 118 гривен на имя сына Владиславы Валерьевны Андрея Магалецкого. Грант выдан юридическим лицом с иностранной регистрацией ASSIST – неприбыльной организацией с центральным офисом в США. Благодаря щедрости ASSIST Андрей Магалецкий начал обучение в The Stony Brook School, в городе Стоуни-Брук на Лонг Айленде, в 80 км от Нью-Йорка. The Stony Brook School — частная школа-пансион для девочек и мальчиков от 13 до 18 лет. Стоимость обучения в этой школе стартует от 63 200$ в год. Указанная в декларации сумма в размере 861 тысяча 118 грн. составляет приблизительно 50% от стоимости обучения в год. Мы ничуть не удивимся, если в следующем году Андрей Магалецкий снова получит грант на обучение.

С Америкой у семьи Владиславы Валерьевны помимо обучения сына, достаточно тесные связи. Константин Магалецкий, супруг Владиславы, является партнером американского фонда «HORIZON CAPITAL», совладельцем которого является экс-министр финансов Украины Наталья Яресько. Ранее мы писали о том, как Константин пытался «поучавствовать» в работе Госпродпотребслужбы. Также, одна из компаний, принадлежащей Магалецкому, зарегистрирована в США. Это отражено в декларации.

Сама Магалецкая, тогда еще Рутицкая, до прихода на должность работала на руководящих позициях в структурах американского бизнесмена украинского происхождения Майкла Блейзера. Так, с 2015 года Магалецкая советник президента Международной общественной организации “Блейзер Фундация”, а в 2016 году Владислава Магалецкая уже вице-президент международного инвестиционного фонда SigmaBleyzer и связанной компании AgroGeneration.

Стоит отметить, что с 2004 года в команде международного фонда Блейзера трудился и нынешний советник президента Украины Владимира Зеленского по вопросам экономики Олег Устенко. Что примечательно, по сообщению авторитетного издания Associated Press, экс-министр энергетики США Рик Перри при встрече с Владимиром Зеленским в 2019 м году вручил новому украинскому президенту список людей, которых он рекомендовал в качестве консультантов по вопросам энергетики. Одним из четырех имен в списке был Майкл Блейзер – давний политический покровитель Рика Перри. Как пишет издание, во время своих поездок в Киев Перри ясно дал понять, что он близок с Майклом Блейзером. В любом случае, 28 мая 2019 года президент Владимир Зеленский назначил Олега Устенко своим советником по вопросам экономики, а Владислава Магалецкая заняла должность главы Госпотребслужбы вне конкурса. Согласно информации наших источников, Олег Устенко приложил немало усилий, чтобы человек без опыта и вне конкурса Владислава Магалецкая возглавила службу.

Конечно же, нет преступления в том, что сын Магалецкой учится в США, что у семьи очень многое переплетается с Америкой. Эта страна, наш стратегический партнер. Но, мы живем в Украине, по законам Украины. У Граждан нашей страны огромный спрос на профессионалов, и на справедливость, а что было сделано госпожой Магалецкой более чем за полгода работы кроме самопиара в Фейсбук, какие открыты новые рынки за пределами страны. Возможно, Владислава Магалецкая видит будущее своей семьи именно в США, и в этом нет ничего плохого. Но, на данный момент она возглавляет структуру, которая обязана обеспечивать нашу с вами безопасность. А ее сотрясают постоянные скандалы, чистки «под своих сотрудников», которых потом берут на взятках. Мы писали об этом ранее. При этом Магалецкая может себе позволить игнорировать требования созданной народными депутатами Украины рабочей группы, которая должна была проверить соблюдение норм законодательства Южным межрегиональным главным управлением Госпродпотребслужбы и территориальными органами Госпродпотребслужбы в Николаевской, Херсонской и Одесской областях, ссылаясь на карантин.

В который раз мы задаемся вопросом, кто сегодня отвечает за нашу с вами продовольственную безопасность, за уничтожение профессиональных кадров в структуре Госпотребслужбы и замены их на “удобных” людей, которые регулярно попадают в коррупционные скандалы в разных регионах нашей страны. Еще один вопрос – какой интерес в назначении Маргалецкой на должность главы Госпотребслужбы вне конкурса для Олега Устенко, покровительством и дружбой с которым Магалецкая так гордиться – продолжение в наших следующих публикациях.