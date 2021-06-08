В своем блоге «Романенко. Важное» политолог Юрий Романенко прокомментировал шум вокруг отказа Байдена встретиться с Зеленским из-за того, что Андрея Коболева уволили с должности председателя правления НАК «Нафтогаз Украины»

«Без слез на это смотреть нельзя», - говорит ведущий об этой ситуации. Он напоминает, что в одном американском издании заявили, что причиной отказа президента США встретиться с Зеленским является увольнение Коболева из руководства «Нафтогаза». Далее, говорит Романенко, эта информация распространялась в СМИ, в интернете и скоро получила большой резонанс.

По его мнению, это дело рук лоббистов экс-руководителя «Нафтогаза». «Поскольку в СМИ уже было расследования относительно того, как они работали вместе с ним в американских СМИ и за украинские деньги заливали различного рода призывы не работать с Украиной, если Коболева уберут с главы НАКа», - аргументирует политолог свою позицию.

Кроме этого, Романенко подчеркивает, что последнее, что беспокоит Байдена, это кадровые решения украинской власти по «Нафтогазу». У президента США, напоминает он, совсем скоро будет встреча с Путиным и с президентами стран-членов НАТО, а потому он беспокоится о другом.

Он также вспоминает, как украинская власть ударила «лбом в штангу», когда сюда приехал Блинкен со своим визитом. Эксперт считает, что следовало не торопиться, а отложить увольнение Коболева на несколько недель, тогда уже можно было не беспокоиться ни о каком шуме.

«Но сделали уже как сделали. Тем более, что Банковая проблему частично для себя решила. Поскольку Наблюдательный совет НАК «Нафтогаз» оставили, в частности, потому что Штаты хотели, чтобы его полномочия продлили», - отмечает политолог.

Итак, Романенко делает вывод, что украинские СМИ пошли на поводу у этой лоббистской кампании, даже не задумавшись, а зачем все это Соединенным Штатам. В то же время в самих Штатах, уточняет он, нигде не говорится, что причиной отказа встречи Байдена с Зеленским стало увольнение Коболева.

«Эта тема фейковая, не нужно по поводу всей этой ерунды информационной переживать», - заключает эксперт.

Напоминаем, Романенко заявил, что то, что «Северный поток-2» будет достроен, было очевидно.

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