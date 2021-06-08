Политолог Юрий Романенко в своем блоге высказал свое мнение про конфликт с финансовым экспертом Сергеем Фурсой. Конфликт начался из-за критической оценки финансовым экспертом мнения Романенко на счет последствий увольнения Коболева. Как отметил Романенко, в конце-концов он казался прав.

Как отметил Романенко, он раскритиковал заявления популярных СМИ о том, что причиной отказа Байдена от встречи с Зеленским стало увольнение Коболева, заявив, что подобные заявления это дело рук лоббистов Коболева. По рассказу Романенко, далее, как оказалось, Байден заявил, что не против встречи с Зеленским.

По словам Романенко, в статье Фурсы «20 баксов – это 20 баксов», где критически высказались в сторону Романенко с выражениями «да кто ты такой?» и т.д., главным аргументом было то, что издание, которое возглавляет жена Блинкена, заявило про причастность Коболева к вопросу отказа о встречи Байдена с Зеленским.

«Правда, как только все эти инвест-банкиры, любители свободного рынка попадают в государственные структуры, то они тут же начинают осваивать государственные бюджеты, пересылать Укроборонпрому заказы или другим государственным институтам, потому что «Киевская школа экономики» (Винницкая, как я правильно называю) получает подряды от государственных институтов на различные «аналитические» разработки, которые никакого эффекта не дают», - думает Романенко про Фурсу.

Напомним, Politeka публиковала мнение Романенко, что распад СССР очень неожиданно свалился на элиты западных стран.

Ранее на Politeka юрист заявил, что распространение материалов следствия недопустимо.