Журналист, сооснователь Украинского института будущего Юрий Романенко в своем блоге высказался о новых «пленках Медведчука», которые опубликовали журналисты Bihus.info

«Любой нормальный человек, который видит, слышит это все, я думаю, задает себе вопрос относительно того, как такое зло не может быть наказано. И я со всей ответственностью утверждаю, что для Украины... Вопрос наказания Порошенко и Медведчука – это вопрос в принципе определения своего существования, своих границ, своих перспектив, своего всего», - заявил эксперт.

По его мнению, некоторые фрагменты опубликованных пленок вскрывают всю грязь социальных отношений в Украине.

«То, что мы слышим в последней серии, особенно в самом конце, когда речь идёт о том, как эти мрази «освобождали» Рахмана в 2015 году, как они больше трёх месяцев затягивали это освобождение только для того, чтобы создать эффектную картинку для Петра Алексеевича, который приехал со встречи нормандской четверки в Париже... И вот этот маленький кусочек вскрывает всю грязь социальных отношений в Украине», - сказал Романенко.

Блогер добавил, что все злодеяния вышеуказанных фигур продолжаются, потому что это зло не наказывается.

«Им плевать – было и есть – на все, вот таким как Порошенко, таким как Медведчук. Им плевать на жизнь человека, на родину, на долг... И это происходит исключительно потому, что зло, коим они являются, просто не наказывается. А когда зло не наказывается, то оно в общем-то расцветает буйными цветами. Помните, у Бодлера «Цветы зла», - резюмировал журналист.

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