Олигархам - жесткую амнистию, а их незаконно присвоенное имущество - государству. Так предложил политик Андрей Пелюховский в программе «Субъективно с Андреем Пелюховским» на канале Знай24, комментируя ситуацию в Украине

«Почему мы должны ждать милости от бизнесменов, чтобы они просто поделились?», - спрашивает Пелюховский. По его мнению, сегодня власть, наоборот, должна поступать с олигархами исключительно жестко. В то же время политик отмечает, что имеет в виду не тех бизнесменов, которые действительно строят заводы, а тех, которые получили свое наследство после распада СССР.

Предложение Пелюховского заключается в том, что дать олигархам жесткую амнистию и 90% имущества, которое они незаконно прибрали себе к рукам, вернуть государству. В случае отказа, предупреждает он, - заключение. Эксперт считает, что пришло время перекрыть каналы, по которым наживались олигархи.

«Только такая жестокая амнистия может быть, потому что нам нужны деньги, у нас долги перед МВФ. И эти деньги украдены, потому что если провести аудит с заходом сюда денег МВФ, то с момента, как эти деньги брали, можно сажать всех представителей власти», - утверждает политик. Он также добавляет, что государство имеет кучу проблем, решение которых требует денег.

В то же время Пелюховский добавляет, что давать амнистию олигарху можно только при условии, что он вернет государству почти все незаконно присвоенное имущество. Также он делает вывод, что Украина сможет развиваться и обогащаться, только пройдя этот путь.

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