Политик Андрей Пелюховский в программе «Субъективно с Андреем Пелюховским» на канале Знай24 рассказал, будет ли новая революция. По его словам, если всё будет развиваться в нынешнем ключе, то вероятно скоро стоит ожидать новую революцию.

«Майданы организовывают те, кому они выгодны, к сожалению, это так. Простые люди высказывают мнение и доведены до крайности. Обычно революции происходят, когда рассвет экономики у нас происходит – на взлёте. На падении, когда люди бедствуют, очень сложно, потому что люди привязаны к куску хлеба», - отметил Пелюховский.

По словам политика, революции происходят от хорошей и стабильной жизни, потому что в случае, когда человек очень бедный, ему не до революций – он держится за последнюю возможность жить и боится революцией ухудшить свое состояние.

«Если будет организация нового Майдана, то это будет только для тех, кому выгодно – тем, кто проплачивает. Я думаю, если всё будет в такой прогрессии происходить дальше в Украине, то люди действительно пойдут на поиски куска хлеба. Это скоро начнется, потому что местные выборы, которые были осенью, сильно раскололи Украину», - подчеркнул политик.

Как отмечает Пелюховский, следующий бюджет будет формироваться снизу вверх, поэтому местное управление будет подталкивать к дестабилизации подобным путем.

Напомним, Politeka публиковала мысль Пелюховского, что человеческое терпение похоже на кусок резины – его можно долго растягивать, но рано или поздно оно разорвётся.

Ранее Politeka распространяла мнение Пелюховского, что выпускные экзамены должны быть по всем предметам.