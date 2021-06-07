В программе Руслана Бизяева «Культ личности» философ и политолог, руководитель Strategic Group Sofia Андрей Ермолаев предположил, к каким последствиям совсем скоро может привести борьба Зеленского с олигархами.

По словам философа, сегодня можно наблюдать развертывание войны элит. В то же время, говорит он, будут проходить два процесса, связанные между собой.

Ермолаев отмечает, что теперь большой бизнес видит преимущества быть олигархом, ведь они - узаконенный центр влияния. И сейчас этот большой бизнес, подчеркивает он, будет бороться со всеми, кто решится его преследовать. «Ведь под действие закона об олигархах подпадёт крупный бизнес, сфера интересов которого была и остаётся связанной с государственной политикой», - объясняет политолог.

Он считает, что в этом контексте важно участие в государственных программах, а потому с позиции бизнеса борьба с олигархами - не репрессии, а отграничение от влияния в политике. Следовательно Ермолаев спрашивает, каким образом олигархам влиять на политические решения, чтобы принимали те программы, которые им нужны. «Остается только лоббировать», - отвечает он.

По мнению Ермолаева, вскоре после принятия законопроекта об олигархах отовсюду будут звучать предложения воспользоваться опытом Запада - цивилизованным лоббизмом. «Если нужно драться – пусть это делают профессионалы, а мы им деньги дадим», - утверждает философ.

Напоминаем, Ермолаев рассказал о специфическом 10-летнем опыте, который получили украинцы.

Ранее Politeka сообщала о том, что Карасев назвал главную задачу закона об олигархах - отделить их от медиа.