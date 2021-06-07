В программе эксперта по международной и внутренней политике Юрия Романенко «Романенко. Беседы» эксперт украинского института будущего Илия Куса заявил, что только Соединенным Штатам с их санкциями удастся остановить «Северный поток-2»

«Три года назад мы писали, схема будет такая, что все страны выдадут разрешения и поток начнет строиться, потом где-то на финальных этапах строительства США введут точечные санкции, начнут их душить с целью выйти на торги с русскими и немцами», - вспоминает Куса.

Итак, он делает вывод, что прогноз оправдался: Соединенные Штаты не действовали, не подумав, а начали торговаться. Эксперт напоминает, что в октябре 2019 года дала последнее разрешение Дания, а уже через два месяца, в декабре, США ввели первые санкции и весь последующий год только их усиливали. Но события с середины мая Куса считает уже окончанием этих торгов, можно сделать вывод, что согласие достигнуто. Тем не менее, говорит он, переговоры США с Германией по «Северному потоку-2» все еще продолжаются, хотя и определенные контуры уже появились.

«США ослабили свою позицию по «Северному потоку-2», - констатирует Куса. Он отмечает, что Соединенные Штаты отменили свои санкции против компании и Маттиаса Варнига, ее генерального директора, сразу после того, как произошла встреча Блинкена с Лавровым в Рейкьявике.

По мнению эксперта, весь этот процесс - ожидаемый и прогнозируемый. «Германия начала лоббировать смягчение позиции США в феврале, именно тогда начались официальные консультации между Берлином и Вашингтоном», - констатирует Куса.

Напоминаем, Куса сказал, что «Северный поток-2» стал разменной монетой.

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