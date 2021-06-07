Новость о том, что Джозеф Байден отказался встречаться с Владимиром Зеленским похоже является продуктом лоббистов Андрея Коболева, который проводит активную кампанию, чтобы вернуться в НАК «Нафтегаз Украины»

Об этом заявил исполнительный директор Киевской школы государственного управления, кандидат политических наук, общественный деятель и аналитик Виктор Андрусив, комментируя новость американского издания Axios, что якобы из-за смены руководства НАК «Нафтогаз Украины» в начале мая 2021 года, Вашингтон отменил встречу президента Украины Владимира Зеленского с президентом США Джозефом Байденом, пишет Хвиля.

Об этом он сообщил на своей странице в Фейсбук.

«Помните, ранее писал о том, как «товарищ» Коболев (экс-глава правления Нафтогаза Андрей Коболев, - ред.) за наши с вами деньги лоббировал свое сохранение на должности в США. Так вот, деньги продолжают работать. Сегодня украинские медиа взорвались новостью со ссылкой на ресурс Axios о том, что из-за изменений в Нафтогазе отменили визиты Зеленского», – отметил Андрусив.

При этом он подчеркнул, что данный тезис является абсолютно лоббистским продуктом, который умело разгоняют.

«Я спросил у своих источников в Вашингтоне - и люди очень были удивлены такой формулировкой. Сейчас они сообщили, что ситуация с Нафтогазом действительно серьезно резонирует, но ничего общего с планированием визита это не могло иметь», – сообщил Андрусив.

Кроме того, он назвал для этого несколько причин. По мнению Андрусива, во-первых, это очень мелкий вопрос повестки дня, на фоне войны с Россией и поиска компромисса между Байденом и Путиным, учитывая сложности отношений между США и Китае.

Во-вторых, Украина уже продемонстрировала достаточно шагов для урегулирования ситуации с НАК.

«Так, был возвращен и продолжен наблюдательный совет ( в НАК «Нефтегаз Украина»). Кабмин подготовил изменения в законодательство по совершенствованию корпоративного управления. Единственным кто остается недовольным - Андрей Коболев, который продал весь газ Фирташу (украинский бизнесмен Дмитрий Фирташ, - ред.) и уже договорился с Коломойским (олигарх Игорь Коломойский, - ред.) по Укрнафте», – объяснил он.

Относительно встречи Зеленского и Байдена, Андрусив подчеркнул, что он рассматривался как игра в контексте встречи с Путиным. По его словам, команда Байдена считала, что визит Зеленского подкрепит позицию и будет сигналом, что Байден не планирует сливать Украину.

«Более того, это был бы и сигнал Путину не рассчитывать на подобное. Впрочем, через ограниченные сроки, а также риск срыва встречи Байден - Путин, в контексте визита Зеленского - от этой идеи отказались», – добавил аналитик.

Кроме того, Андрусив отметил, что Администрация Байдена ставит целью выйти на диалог с Путиным, «а поссориться они всегда успеют».

«Некоторых «реформаторов» потяжелее оторвать от кормушки чем регионалов», – подытожил он.