Депутат Антон Поляков подробнее рассказал о президентском университете. В частности, в своем блоге «Правки Полякова» он объяснил, кто сможет стать его студентом и какие условия обучения в нем

«Президент анонсировал новый вид университета. По его словам, университет соберет в одном месте лучших преподавателей и будет готовить «людей будущего». А в обычной школе, видимо, будут учиться люди прошлого?», - отмечает Поляков. На свой же вопрос он отвечает тем, что качество украинского образования вполне может привести к реализации такого сценария.

Как рассказывает депутат, учиться в этом университете смогут только самые талантливые после прохождения ВНО. Но привилегией, отмечает он, будет именно нестандартное мышление, а также углубленный уровень знаний и амбиции.

Само обучение для студентов бесплатное, но Поляков обращает внимание на одно важное ограничение: невозможность выехать работать за границу. «Другими словами – вы завербованы», - объясняет он. Тем не менее, как отмечает депутат, и это правило имеет свои исключения: определенная сумма трансфера, которую согласовывают между собой частная компания и само государство. Он добавляет, что также учитывается процент от доходов интеллектуального труда выпускника.

Поляков рассказывает, что университет будет готовить специалистов по следующим направлениям: информационная безопасность, кибербезопасность, искусственный интеллект, нанотехнологии, биотехнологии, космические и энергетические технологии. Как говорит депутат, в основу этого института Зеленский положил мощное оружие - само образование. По этому поводу он возмущается, ведь основательное образование нужно не только президентскому университету, а каждому учебному заведению.

«Тестирование PISA показала, что 36% украинских 15-летних учеников не достигают базового уровня знания по математике, 25,9% не способны должным образом понимать и использовать письменные тексты, у 26,4% – нет минимальных естественнонаучных знаний», - сообщает Поляков. Итак, он отмечает, что украинские школьники отстают от школьников других стран примерно на один учебный год.

Напоминаем, Бужанский объяснил, почему в ВР не поставили на повестку дня пересмотр закона "О языке".

Ранее Politeka сообщала о том, что Толкачев рассказал, когда Украина сможет прийти к парламентаризму.