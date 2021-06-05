Интереснейшие подробности всплыли после того, как рынок «Столичный» в Киеве перешел в руки законной администрации. Оказывается, предыдущее руководство рынка во главе с членом так называемой «енакиевской группировки» Рустемом Абдукадыровым, захватившее его в противозаконный способ, на самом деле использовало «Столичный» в качестве ширмы для ведения антиукраинской деятельности.

Как пишет From-UA, об этом сообщил информированный источник в правоохранительных органах.

Рустем Абдукадыров, экс-директор рынка «Столичный» и смотрящий по Киеву от Армена Саркисяна («Горловского»)

После того, как 3 июня помещения рынка были освобождены от «енакиевских», оказалось, что рынок собирал кэш, который затем переправлялся в ДНР Армену Саркисяну («Горловскому»). В помещениях также были найдены конверты с деньгами, в том числе – с российскими рублями, а также записи черной бухгалтерии — списки, кому и сколько переправлялось денег, полученных с рынка.

Что интересно, и здесь не обошлось без воровства. Часть денег, отжатых у арендаторов «Столичного», Рустем Абдукадыров «крысил» и купил себе на день рождения Порш Карерра 4 (гос номер КА1111НО) за 200 тысяч долларов.

Порш Рустема Абдукадырова, купленный за 200 тысяч долларов, отжатых у арендаторов «Столичного»

Помимо этого была в помещениях рынка была обнаружена различная рекламная продукция, в том числе – флаги и листовки, предназначенные для пропаганды ДНР. Всего было найдено около 200 флагов так называемой «Донецкой народной республики» и порядка 5000 листовок с пропагандой ДНР.

По данным источников, главными заказчиками этой антиукраинской пропаганды непосредственно выступали Рустем Абдукадыров (самопровозглашенный «директор» рынка»), а также его подельник Дмитрий Долгушевский.

На данный момент известно, что вся изъятая продукция будет передана в Службу безопасности Украины для установления всех причастных к государственной измене и финансирование сепаратизма.

Источники на рынке также сообщили, что арендаторам угрожали разборками в случае неуплаты денег.

Исполнителем физического давления на арендаторов занимался Николай Сениченко (в уголовных кругах известен, как «Коля борьба» или «Коля сломанное ухо»). Он, в частности, избил двух арендаторов рынка, которые не соглашались платить в обход официальной кассы. Сегодня они пребывают в состоянии средней тяжести, о чем заведены уголовные дела.

Что касается ситуации на рынке «Столичный», то на данный момент она стабилизирована, полиция охраняет помещения, на территории вымогательством никто не занимается и рынок работает в обычном режиме.

Напомним, что о Рустем Абдукадыров не раз попадал в поле зрения СМИ и правоохранительных органов. Его считают «смотрящим» по Киеву в интересах Армена Саркисяна («Горловского») который является руководителем Федерации бокса ДНР и находится международном розыске.

Карточка розыска Армена Саркисяна, сайт МВД Украины