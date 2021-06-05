На крупнейшем сельскохозяйственном рынке страны "Столичный" продолжаются попытки захвата. Молодые люди крепкого телосложения, которых связывают с руководителем компании - застройщика Stolitsa Group Влады Молчановой и ее бизнес-партнера, владельца сети супермаркетов Novus Раймондаса Туменаса, избили мужчину и угрожали закопать его.

Как пишет Телеграф, соответствующая видеозапись оказалась в распоряжении Обозревателя. По данным, журналистов, эти люди могут быть связаны с "Правым сектором" и еще одной организацией.

На видео неизвестный, в балаклаве, панаме и черных очках, избивает грузчика рынка. Нанося удары в голову он, нецензурно ругаясь, на камеру, требует от мужчины извинений.

Далее - диалог между титушкой (Т) и избитым мужчиной (М).

Т: - Проси прощения б*дь (удар в голову)... Против националистов (удар в голову)...

М: - Да нет, нет! Пацаны, да я же ничего, против националистов - никогда. Я же просто не знал, если бы мне кто-то сказал, что тут за движение такое, я бы…

Т: - Интересуйся в следующий раз (удар в голову). Говори: я прошу прощения у…

М: - Все, пацаны, извините. Впредь такого не будет.

Т: - Слышишь ты, голова (удар в голову). Если мы тебя еще раз тут подловим, то посмотри, какое поле здоровое, ты, чучело еба*ое. Ты понял?

М: - Да, понял, пацаны.

Т: - Давай, чеши отсюда! Бежать, б*дь, бежать я сказал!

Далее он толкнул грузчика в спину, а второй "националист" начал бежать за ним, с криками, смехом и нецензурными словами.

Напомним, утром 3 июня на территорию рынка сельхозпродукции "Столичный" ворвались около сотни молодых людей в масках, военной форме и бронежилетах. Некоторые из них были вооружены, у многих в руках были кувалды и топоры. Пригнали нападающие и БРДМ, которой намеревались штурмовать дверь павильона "Овощи-Фрукты". После дня противостояния между титушками с одной стороны и бойцами Нацгвардии и полицейскими с другой, в ходе которых пострадали 3 сотрудника полиции, неизвестные захватили рынок под свой контроль. Обращения законной администрации и арендаторов рынка к полиции с просьбой прекратить незаконные действия рейдеров, которые действуют в интересах миноритарной акционерки предприятия, киевской застройщицы Влады Молчановой, пока результата не возымели. Работа рынка остается парализованной, а предприниматели, которые работали на "Столичном", несут колоссальные убытки из-за разграбления их касс и складов, невозможности работать и порчи продуктов, которые они не могут реализовать.

Ночью "титушки" мародерствовали на рынке: взламывали двери торговых точек, крушили имущество предпринимателей и забирали себе продукцию вместе с выручкой.