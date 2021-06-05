Вторую ночь подряд на захваченном рейдерами 3 июня рынке сельхозпродукции "Столичный", расположенном под Киевом, неизвестные мародерят торговые точки, запугивают арендаторов и избивают рабочих. Об этом OBOZREVATEL стало известно от очевидцев происходящего на предприятии.

Так, по словам работающих на "Столичном" предпринимателей, титушки, которые якобы представляют некую охранную фирму, по ночам вытаскивают из павильонов и торговых точек деньги и продукцию.

"Вторую ночь подряд они вскрывают павильоны, торговые места и МАФы. Забирают из касс деньги. Забирают товарные ценности. Продукцию вытаскивают. Все это происходит по ночам, когда на рынке нет полиции. И это массово происходит", - говорит один из предпринимателей.

На фото с захваченного рынка, которые оказались в распоряжении OBOZREVATEL, видны многочисленные разрушения и раскуроченные торговые места. Как говорят очевидцы, пришельцы с имуществом предпринимателей и рынка особо не церемонятся: если не могут вскрыть замок в очередном помещении – просто проламывают стену рядом с дверью.

Сейчас на территории захваченного рынка находятся примерно 200-250 титушек.

При этом арендаторы, работающие на "Столичном", жалуются на то, что самоназванные "законные собственники" угрозами заставляют их подписывать новые договора аренды.

"Нам говорят: либо валите отсюда нахр*н, либо заключайте договор с нашей фирмой, платите нам арендную плату… Складывается впечатление, что их основная задача – пока полиция разбирается, максимально "срубить" денег и убежать", - говорит один из арендаторов на условиях анонимности.

При этом участились нападения на рабочих рынка. Так, в распоряжении OBOZREVATEL оказалось видео, на котором одного из грузчиков молодчик в балаклаве оскорбляет и наносит ему несколько ударов по голове.

Только за последние сутки арендаторы и рабочие рынка написали около 50 заявлений в полицию по поводу мародерства, грабежа, издевательств и избиений людей титушками.

"В полиции людям говорят: разбираемся. Но пока они разбираются – рынок умирает!" - возмущается один из сотрудников "Столичного".

По словам заместителя директора "Столичного" Дмитрия Долгушевского, работа предприятия сейчас парализована. На многолюдном ранее рынке с тележками сейчас ходят разве что сами захватчики: развозят продукцию со вскрытых торговых точек. Именно это – уничтожение процветающего предприятия – по мнению Долгушевского, и было главной целью нападения.

"Главная задача всей этой акции - это полное уничтожение предприятия, снос всех строений и застройка территории рынка высотками. Ведь организатор этой рейдерской атаки, Влада Молчанова, является собственницей строительных компаний. К тому же она – управляющий партнер сети "Новус". Эта крупная торговая сеть крайне заинтересована в том, чтобы уничтожить рынок "Столичный". Ведь у нас продают свою продукцию непосредственно фермеры. Отсутствие посредников позволяет держать минимальные цены. А "Новус" в подобном демпинге цен не заинтересован. Вот Молчанова и решила уничтожить рынок", - предполагает Долгушевский.

По его словам, пока власть декларирует желание привлекать в Украину иностранные инвестиции – сами инвесторы за рубежом с ужасом наблюдают за тем, как в нашем государстве совершенно не защищается право собственности, а правоохранительные органы не способны останавливать рейдеров. И реакция иностранных инвесторов не заставит себя долго ждать.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что утром 3 июня на территорию рынка сельхозпродукции "Столичный" ворвались около сотни молодых людей в масках, военной форме и бронежилетах. Некоторые из них были вооружены, у многих в руках были кувалды и топоры. Пригнали нападающие и БРДМ, которой намеревались штурмовать дверь павильона "Овощи-Фрукты".

После дня противостояния между титушками с одной стороны и бойцами Нацгвардии и полицейскими с другой, в ходе которых пострадали 3 сотрудника полиции, неизвестные захватили рынок под свой контроль. Обращения законной администрации и арендаторов рынка к полиции с просьбой прекратить незаконные действия рейдеров, которые действуют в интересах миноритарной акционерки предприятия, киевской застройщицы Влады Молчановой, пока результата не возымели. Работа рынка остается парализованой, а предприниматели, которые работали на "Столичном", несут колоссальные убытки из-за разграбления их касс и складов, невозможности работать и порчи продуктов, которые они не могут реализовать.









