Николай Давидюк прокомментировал пакет законопроектов №5376 и №4303 о Дія City.

Эксперт утверждает, что принятие пакета законопроектов должно положительно повлиять на развитие украинской экономики. Инициативы Минцифры создают специальный правовой режим для индустрии. Благодаря которому IT-компании получат специальную модель налогообложения, гибкие условия трудоустройства и отдельный порядок взаимодействия с государственными контролирующими органами.

«Проэкт Дія City защитит ИТ-специалистов и разовьет, и соответственно укрепит, бренд Украины как ИТ-государства», - уверен политолог.

Также он считает, что благодаря работе Министерства цифровой трансформации под руководством Михаила Федорова и внедрению продукта Дія City государство станет на шаг ближе к созданию настоящего «ИТ-хаба», который мог бы быть центром для всей Восточной Европы.

"Говоря об ОАЭ или России, у которых главными ресурсами являются газ или нефть, то наш самый дорогой ресурс - это наши ИТ-специалисты. Тесное сотрудничество бизнеса и государства в сфере технологий позволит нашей стране создавать качественные продукты на глобальном рынке», - отметил эксперт.

В заключение он отметил, что благодаря интеллектуальному активу, который является движущей силой нашего государства, Украина сможет открывать технологические парки и повысит инвестиционную привлекательность.

Напомним, что сегодня утром Михаил Федоров провел прессконференция после принятия в первом чтении налогового законопроекта №5376 о Дія City. Он направлен на превращение Украины в высокотехнологичное цифровое государство, а также призван увеличить долю ИТ в ВВП страны.