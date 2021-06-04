Удастся ли власти «ударить» по украинским олигархам, как она и обещает? И чем это обернется? На эти вопросы ответил депутат Верховной Рады IX созыва от партии «Слуга народа» Максим Бужанский в программе Мирославы Бобровской «А как на самом деле?».

«Мы не ударим...», - утверждает депутат. Прежде всего он отмечает, что в капитализме в принципе такого понятия «ударить по олигархам» не существует. Бужанский объясняет, что этот удар придется на частную собственность, инвестиционную надежность, на бизнес-связи, на социум в целом.

По случаю он объясняет, что такое завод олигарха и что предусматривает прекращение его работы: это работники, которые потеряют возможность обеспечивать свои семьи. Бужанский вспоминает тот же «Мотор Сич», где работает 10 тысяч человек, каждый из которых имеет семьи, а это уже 30 тысяч человек.

Также депутат выражает свои сомнения относительно того, что власти удастся эффективно управлять этой компанией, остается только продать. «А кому мы его продадим, если мы только что забрали его у покупателя, и любой следующий покупатель думает "не повторю ли я судьбу предыдущего"?" - справедливо спрашивает политик.

Бужанский также отмечает, что власть и не вернула Китаю деньги. А это, по его мнению, не лучший пример для инвесторов.

Как говорит депутат, пусть даже предположить, что китайцы не имеют права на владение этим предприятием, но нужно было не просто забрать его, а и вернуть деньги. «А забрать завод и как-то не возвращаться к вопросу возвращения денег… Государство не может так поступать, если оно хочет видеть перед собой какие-то перспективы», - заключает гость программы.

Напоминаем, Бужанский объяснил, почему в ВР не поставили на повестку дня пересмотр закона "О языке".

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