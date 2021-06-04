Новый выпуск своего блога политолог Тарас Загородний посвятил скандалу Милованова. Он также сказал, что в основном политики только прикидываются простыми людьми, чтобы приблизиться к деньгам государства.

«Милованов обозначился скандалом», - сообщает ведущий. Об этом скандале Загородний рассказывает подробнее: «Укроборонпром» выписал Милованову 1,6 миллионов гривен за Prozorro на какие-то исследования и это произошло прямо перед его назначением в наблюдательный совет. Как говорит эксперт, Милованов получил от «Укроборонпрома» уже 30% от этой суммы.

«Господин Милованов не считает, что он сделал что-то плохое и что это является взяткой. Он начинает хамить, как у него бывает, говорит – давайте кого-то вызову на дуэль, и так далее», - рассказывает Загородний.

Итак, политолог делает вывод, что все «прозрачные» активисты, хоть и обвиняют всех вокруг в коррупции, на самом деле хотят сами такими стать. По мнению Загороднего, политики преимущественно только притворяются такими чистыми, все дело в популизме и желании дорваться до государственных средств.

Напоминаем, Загородний назвал идею вступления в НАТО мифом.

Ранее Politeka сообщала о том, что Загородний рассказал, что нужно сделать, чтобы вступить в НАТО.