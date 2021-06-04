Грозит ли Украине в ближайшем будущем новый Майдан, которым в своих интересах может воспользоваться Россия – как воспользовалась она прошлым Майданом?

Своё мнение по этому поводу высказывает председатель общественной организации «Защита и помощь» Андрей Пелюховский в программе «Субъективно с Андреем Пелюховским».

«По крайней мере, до 19 сентября нападения России можно не опасаться. В этот день в РФ пройдут выборы в Государственную думу. До этого нам бояться нечего, потому что у Путина сейчас рейтинг упал до 52 процентов, а с началом войны упадёт ещё больше. Россияне не хотят войны. А вот Майдан возможен. Человеческое терпение похоже на кусок резины – его можно долго растягивать, но рано или поздно оно разорвётся. Но я боюсь, что этот Майдан может оказаться последним – и очень кровавым», - полагает Пелюховский.

Он напомнил, что первый Майдан был бескровным, но в 2014 году пролилось немало крови.

«Всеобщий протест действительно может привести к положительному результату. Простые люди начинают осознавать, что миллиардер – это один человек, а коллектив – это много людей. Если десятки тысяч разом уйдут с завода олигарха, то что будет? Люди осознают свою силу. Но я очень не хочу кровопролития. Акции протеста скоро, к сожалению, будут, и подонки станут провоцировать людей на насилие. Я намерен всеми силами бороться с ними», - заключает Андрей Пелюховский.

Ранее, как сообщает Politeka, он выразил желание, чтобы политическая система Украины свелась к двум партиям.

Также Пелюховский отметил, что в нашей стране ещё с 2005 года зрелища полностью заменили хлеб.