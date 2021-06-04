Глава наблюдательного совета Благотворительного фонда защиты свободы слова Анна Герман приветствует позицию Организации объединенных наций, которая определяет закрытие украинских телеканалов - NewsOne, "112 Украина" и ZIK - как нарушение прав человека. Об этом сообщает пресс-служба учреждения, пишет UBR.ua со ссылкой на 112ua.tv.

"Эта позиция ООН даёт новые возможности в отстаивании интересов журналистов и интересов свободы слова в Украине. Позиция ООН декларирует, что закрытие каналов могут иметь негативное влияние на процесс примирения и социальной сплоченности украинского общества. Это очень серьезный сигнал, указывающий на стратегическую ошибку в позиции украинской власти в области развития демократических процессов", - отметила она.

При этом Герман подчеркнула: "Мир начинает смотреть на ныне действующую в Украине власть, как на зародыш авторитаризма".

Напомним, ранее Организация объединенных наций назвала закрытие украинских телеканалов NewsOne, "112 Украина", ZIK таким, что не отвечает международным стандартам прав человека, подчеркнув, что закрытие является необоснованным и принятым не независимым органом.

К слову, юрист Елена Лукаш уже заявила, что названное ООН противоречащим решение о запрете тв-каналов "112 Украина", NewsOne и ZiK ляжет в основу обвинительного приговора.

Как известно, президент Украины Владимир Зеленский 19 февраля ввел в действие решение СНБО о санкциях против 8 физических и 19 юридических лиц. Среди них трое украинских граждан - политик Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко и гражданская жена владельца каналов NewsOne, ZIK и "112 Украина" Тараса Козака Наталья Лавренюк.

26 февраля журналисты незаконно закрытых президентом Владимиром Зеленским телеканалов объединились и создали новый телеканал - "Перший Незалежний". Основателями нового медиа стала группа журналистов, которые ранее работали на каналах "112 Украина", NewsOne и ZIK. Однако уже через час после начала вещания телеканал "Перший Незалежний" незаконно отключили под давлением властей. За прошедшие четыре месяца около 38 тысяч мировых СМИ опубликовали статьи о незаконном преследовании оппозиции в Украине.