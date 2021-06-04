Клиентами Федчук являются жены политиков, топ-чиновников и олигархов. Также потенциальными жертвами Марии Федчук являются четверть миллиона ее подписчиц в Instagram, пишет From-UA со ссылкой на Интернет-издание «Открытая Украина».
Мария Федчук, сертифицированный тренер международной компании Allergan Aesthetics, учредитель компаний Genosys Ukraine и MDA Ukraine, которые предоставляют косметологические услуги в премиум-сегменте, оказалась причастна к схемам контрабанды косметики из России.
Об этом свидетельствуют данные из открытых реестров.
Марии Федчук принадлежит 50% компании ООО «МДА Україна», второй же половиной компании владеет гражданин России, которого СМИ связывают с контрабандой косметики. Более того, директором компании является супруг Марии Федчук Владимир.
Располневшие экс-ВИА Гра Брежнева и Меладзе перестали быть похожими на себя: "Тянут на свой возраст"
51-летняя Лопес блеснула своими знаменитыми бедрами в "неприличных" нарядах: "Столько красоты..."
Жуткая авария унесла жизни людей: детали и фото с места ДТП на украинской трассе
Бездыханных детей достали из моря: в Бердянске врачи спасают малышей
Знаменитый актер-красавец погиб вместе с женой, первые подробности: "Мы больше не ищем живых среди жертв..."
Мария Федчук неоднократно посещала Россию после 2014 года, в том числе Москву, Санкт-Петербург и Грозный. То есть география ее бизнес-контактов в стране-агрессоре весьма обширна.
Кроме того, Мария Федчук активно рекламирует косметические средства корейского бренда GENOSYS, которые могли контрабандой попасть в Украину.
Обращает на себя внимание и тот факт, что на супругов Федчуков также записаны несколько других компаний, в частности ООО «М.Д.А. Україна» и «ВВМ КОМПАНІ», которые зарегистрированы по одному и тому же адресу.
При этом «ВВМ КОМПАНІ» занимается неспециализированной оптовой торговлей и вполне может участвовать в распространении контрабанды. Это представляется вполне вероятным, учитывая то, что Владимир Федчук ранее попадал в поле зрение правоохранителей как участник схем по организации контрабанды на западных границах Украины.
Напомним, что в последнее время вопрос контрабанды в Украине стал подниматься на самом высоком уровне, а парламентарии уделяют особое внимание контрабанде косметики. Таким образом деятельность Марии Федчук также не должна остаться без их внимания.