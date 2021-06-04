Клиентами Федчук являются жены политиков, топ-чиновников и олигархов. Также потенциальными жертвами Марии Федчук являются четверть миллиона ее подписчиц в Instagram, пишет From-UA со ссылкой на Интернет-издание «Открытая Украина».

Мария Федчук, сертифицированный тренер международной компании Allergan Aesthetics, учредитель компаний Genosys Ukraine и MDA Ukraine, которые предоставляют косметологические услуги в премиум-сегменте, оказалась причастна к схемам контрабанды косметики из России.

Об этом свидетельствуют данные из открытых реестров.

Марии Федчук принадлежит 50% компании ООО «МДА Україна», второй же половиной компании владеет гражданин России, которого СМИ связывают с контрабандой косметики. Более того, директором компании является супруг Марии Федчук Владимир.

Мария Федчук неоднократно посещала Россию после 2014 года, в том числе Москву, Санкт-Петербург и Грозный. То есть география ее бизнес-контактов в стране-агрессоре весьма обширна.

Кроме того, Мария Федчук активно рекламирует косметические средства корейского бренда GENOSYS, которые могли контрабандой попасть в Украину.

Обращает на себя внимание и тот факт, что на супругов Федчуков также записаны несколько других компаний, в частности ООО «М.Д.А. Україна» и «ВВМ КОМПАНІ», которые зарегистрированы по одному и тому же адресу.

При этом «ВВМ КОМПАНІ» занимается неспециализированной оптовой торговлей и вполне может участвовать в распространении контрабанды. Это представляется вполне вероятным, учитывая то, что Владимир Федчук ранее попадал в поле зрение правоохранителей как участник схем по организации контрабанды на западных границах Украины.

Напомним, что в последнее время вопрос контрабанды в Украине стал подниматься на самом высоком уровне, а парламентарии уделяют особое внимание контрабанде косметики. Таким образом деятельность Марии Федчук также не должна остаться без их внимания.