Глава ОО «Защита и помощь», глава партии «Сила нации» Андрей Пелюховский в своей программе «Субъективно с Андреем Пелюховским» высказался об украинской системе образования.

«Система образования, я считаю, настолько нарушена… Наше образование, которое на сегодняшний день присутствует, – это уничтожение знаний нации. Вот это страшно. Я хочу, знаете, посмотреть в глаза, какой, извините, идиот придумал это ЗНО. Что это такое? Это уничтожение знаний нации», - заявил эксперт.

По его словам, когда ребенок с детства выбирает какой-то ВУЗ, он изучает только те предметы, которые нужны для поступления туда.

«И тем самым, извините, скажу, как есть – просто забивает на другие науки. Если он идет в гуманитарный, он просто теряет интерес и не изучает точные науки. И наоборот – если он идет в физмат, он полностью игнорирует другие науки. Тем самым обижая учителей, тем самым не имеет базовых общих знаний», - сказал Пелюховский.

Он утверждает, что среднее образование должно быть 10 лет – как было раньше. Также, по его мнению, надо вернуть 5-балльную систему.

«Выпускные экзамены должны быть по всем предметам. Потому что ЗНО уничтожает знания нации. Базовые понятия, что такое алгебра, геометрия, химия, физика – должны знать все дети, вся наша молодежь», - подчеркнул политик.

Эксперт добавил, что украинское образование не соответствует международным стандартам.

«К сожалению, наши учителя, преподаватели доведены до крайности. Потому что фонд заработной платы не соответствует именно нормальному существованию. 99,9% – это женщины. Наши с вами прекрасные украинские женщины-учителя. Они не вкладывают достаточно правильных знаний, потому что они думают, как быстрее отчитать часы и убежать на дополнительные задания. Кто-то занимается репетиторством, дополнительные какие-то уроки ведут, чтобы заработать какую-то копейку», - резюмировал Пелюховский.

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