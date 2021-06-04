Глава ОО «Защита и помощь», глава партии «Сила нации» Андрей Пелюховский в своей программе «Субъективно с Андреем Пелюховским» высказался об украинской системе образования.
«Система образования, я считаю, настолько нарушена… Наше образование, которое на сегодняшний день присутствует, – это уничтожение знаний нации. Вот это страшно. Я хочу, знаете, посмотреть в глаза, какой, извините, идиот придумал это ЗНО. Что это такое? Это уничтожение знаний нации», - заявил эксперт.
По его словам, когда ребенок с детства выбирает какой-то ВУЗ, он изучает только те предметы, которые нужны для поступления туда.
«И тем самым, извините, скажу, как есть – просто забивает на другие науки. Если он идет в гуманитарный, он просто теряет интерес и не изучает точные науки. И наоборот – если он идет в физмат, он полностью игнорирует другие науки. Тем самым обижая учителей, тем самым не имеет базовых общих знаний», - сказал Пелюховский.
Он утверждает, что среднее образование должно быть 10 лет – как было раньше. Также, по его мнению, надо вернуть 5-балльную систему.
Располневшие экс-ВИА Гра Брежнева и Меладзе перестали быть похожими на себя: "Тянут на свой возраст"
Располневшие экс-ВИА Гра Брежнева и Меладзе перестали быть похожими на себя: "Тянут на свой возраст"
Леся Никитюк перестаралась с увеличением губ, превратились в вареники: "Девушка из высшего общества"
Мила Нитич раскрыла, почему на самом деле Тина Кароль бросила "Голос країни": "Она это понимает"
Бездыханных детей достали из моря: в Бердянске врачи спасают малышей
«Выпускные экзамены должны быть по всем предметам. Потому что ЗНО уничтожает знания нации. Базовые понятия, что такое алгебра, геометрия, химия, физика – должны знать все дети, вся наша молодежь», - подчеркнул политик.
Эксперт добавил, что украинское образование не соответствует международным стандартам.
«К сожалению, наши учителя, преподаватели доведены до крайности. Потому что фонд заработной платы не соответствует именно нормальному существованию. 99,9% – это женщины. Наши с вами прекрасные украинские женщины-учителя. Они не вкладывают достаточно правильных знаний, потому что они думают, как быстрее отчитать часы и убежать на дополнительные задания. Кто-то занимается репетиторством, дополнительные какие-то уроки ведут, чтобы заработать какую-то копейку», - резюмировал Пелюховский.
Ранее Politeka сообщала, что Толкачев рассказал, почему украинцы обвиняют президента в стране, где у него нет полномочий.
Также Politeka сообщала, что Кухта рассказал, в чем проблема с локализацией в Украине.