Украина погрязла в долгах перед внешними кредиторами. Так сказал депутат Антон Поляков в своем блоге «Правки Полякова», рассказывая об условиях выплат по ВВП-варрантам, что совсем не выгодны Украине.

Поляков рассказывает, что 31 мая Украина осуществила первые выплаты по ВВП-варрантам. Он даже иронизирует, что это действительно историческое событие, но в негативном контексте.

Попутно депутат вообще объясняет, что такое ВВП-варранты - это долговые обязательства государства перед внешними кредиторами, ценные бумаги, привязанные к темпу роста экономики.

Он напоминает, что в период 2014-2015 годов Украина была буквально на грани дефолта и правительство соответственно начало действовать: происходили переговоры с инвесторами о реструктуризации государственного долга. Далее, говорит он, сформировали комитет, в который входили кредиторы Украины, государство передало им ценные бумаги, а они со своей стороны списали ее долг на сумму в 3,7 миллиарда долларов. По мнению Полякова, это бомба замедленного действия, которая, тем не менее, обязательно взорвется.

«На период договоренностей заместитель государственного секретаря США - Энтони Блинкен. И именно тогда, не без участия Блинкена, Украине навязали такие долговые обязательства, которые крепко держат нас в тисках, чтобы мы не поднимались с дна. А кроме всего прочего – это прекрасная возможность нас шантажировать», - отмечает депутат.

Итак, он заключает, что состоялся обмен кредита на ценные бумаги с привязанностью к росту экономики. Тем не менее, подчеркивает Поляков, долг Украины списали не весь, а только 3,6 миллиарда долларов, остается еще 14,4 миллиарда с условием выплаты в течение 4 лет. Он также добавляет, что вырос и процент за обслуживание долгов: был 7,2%, а стал - 7,75%.

Как говорит ведущий, договорились, что выплаты по варрантам начнутся, как только объем ВВП будет больше, чем 125,4 миллиарда долларов, что и было достигнуто в 2018 году. «Поэтому первые выплаты по варрантам касаются 2019 года. Украина делает их с двухлетней отсрочкой. То есть за 2019 год Украина заплатила только в 2021 году. Тогда, когда в мире пандемия, в нашей стране война и опять стоит вопрос о дефолте. В этом году мы уже ни за что заплатили $40,75 млн, которые могли бы пойти на развитие нашей страны. Но это крохи, из того, что мы еще заплатим», - утверждает он.

Также Поляков объясняет, что договоренность заключена так, что при более высоких экономических показателях будут и более высокие выплаты по ВВП-варрантам. Он подсчитывает, что при ежегодном росте ВВП на 4,3% Украине придется выплатить 27,2 миллиарда долларов. «Чем больше мы будем расти, тем больше будем отдавать кредиторам. Это не просто кредитная кабала, это буквальное рабство», - заключает ведущий.

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