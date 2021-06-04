Когда говорят, что в Украине отсутствует институт репутации, здесь имеется некоторое преувеличение. Действительно, у нас он не настолько развит, как с США или странах Европы, однако существует – достаточно вспомнить последние президентские выборы. Что перечеркнуло шансы Порошенко на переизбрание, как не его испорченная репутация?

Об этом пишет Знай.юа со ссылкой на портал Политрада. Публикуем материал без комментариев и ремарок. Редакция не несет ответственности и не проверяет данные, предоставленные и опубликованы сторонними информационными ресурсами.

И в Украине, чтобы считаться респектабельным политиком, крайне желательно не воровать из бюджета, не брать взятки и не создавать преференции для собственного бизнеса. Такое могут припомнить – да наверняка и припомнят.

Но одно дело – сам человек, и совсем другое – его тень. Если где-то творятся какие-то мутные дела, и на них падает тень, которая по очертаниям подозрительно напоминает некоего известного политика – что из того? Тень к делу не подошьёшь.

Недавние события в Киеве дают нам наглядный пример этого правила.

19 мая столичная прокуратура сообщила бизнесмену (его имя не называется) о подозрении в незаконном завладении коммунальной собственностью. Речь идёт об очистном сооружении в парке «Победа», что в Днепровском районе Киева. Предприниматель зарегистрировал право собственности на это здание, в котором собирался устроить ресторан.

В этой истории депутат Кивсовета Олесь Маляревич совершенно не виден. А вот его тень – видна.

Издание «КиевВласть» сообщает, что здание, о котором идёт речь, оказалось в собственности у ООО «Семейный ресторан». Его основатель и руководитель – Олег Орехов (с высокой степенью вероятности можно предположить, что он и есть тот бизнесмен, которому объявлено о подозрении, но с полной уверенностью утверждать это нельзя).

Орехову принадлежит и половина другой сети ресторанов – «Spotycach». А директором этой сети работает некая Алла Маляревич, которая по чистому совпадению является женой Олеся Маляревича. И она же владеет другой половиной «Спотыкача».

Получается, главный фигурант этой истории – деловой партнёр жены Маляревича. Но его самого здесь нет – только его бесплотная тень.

Пару лет назад эта тень падала и на другую похожую историю, и тоже в Днепровском районе (а Маляревич представляет в Киевсовете именно этот район).

Тогда насосная станция на Русановской набережной волшебным образом превратилась в элитный ресторан River Grill. Самое интересное, что превращение по документам было оформлено как… реконструкция этой станции. При этом право собственности на здание оформлено не было.

Что же касается владельца ресторана, то здесь получается довольно длинная цепочка. Сам он принадлежит ООО «Грейндж», у которого конечные бенефициары – «Линден Девелопмент» и «Славутич 7», а глава и конечный бенефициар «Славутича» - Валерий Аш, тесно связанный с Маляревичем. Свою дружбу эти двое не скрывают даже в социальных сетях.

Жители Русановки связывают превращение насосной станции в ресторан именно с содействием Олеся Маляревича. Но мало ли что скажут злые языки? Слова, как известно – это ветер, а ветер ничего не стоит.

В досье Маляревича на сайте той же «КиевВласти» говорится: «Имя Олеся Маляревича в громких публичных скандалах не фигурировало». И в самом деле, ни в чём серьёзном он замешан не был – во всяком случае, напрямую не был. Мало ли с кем ведёт бизнес его жена? Имеет право.

Есть только тень, которая, как известно, является местом, на которое не падает свет. А он в Киеве (да и вообще в Украине) много куда не падает.