Экономист Юрий Атаманюк в своем блоге рассказал о внешней политике Украины. По его словам, Украине не важен свой прогресс, а важно, чтобы кому-то было хуже. Также, эксперт затронул тему прекращения торговых отношений с Беларусью

«Можно было бы поверить и предположить, что ничего не будет в ответ, что маленький, но гордый белорусский народ оботрется, сникнет и оставит это без ответа, если бы не конкретно вышедшее постановление правительства, которое останавливает импорт в Беларусь нашей продукции», - отметил Атаманюк.

По словам эксперта, в экономике все необратимо и наверстать упущенное уже не получится, ибо отношения разорваны. Экономист привел пример, что если рынок ДСП для наших деревоперерабатывающих заводов будет утерян, то на замену белорусской продукции придется покупать российскую.

«Как правило, с каждым днем вернуться будет всё сложнее и сложнее. К сожалению, наша продукция не является уникальной или наукоемкой. У нас политика внешнеполитическая и внешнеэкономическая: лишь бы кому-то было хуже, а то, что плохо нам – это не важно», - подчеркнул эксперт.

По мнению Атаманюка, такая политика ни к чему хорошему не приведет, ибо она не соответствует стандартам прагматичного мира, когда в основе должно быть благосостояние украинца.

Напомним, для Politeka Атаманюк объяснил, откуда у украинцев иммунитет к кризисным явлениям.

Ранее Politeka публиковала заявление Атаманюка, что за счет конъюнктуры мы парадоксально прошли прошлый год.