Глава партии “Сила нации” Андрей Пелюховский в программе “Субъективно с Андреем Пелюховским” заявил, что он мечтает, чтобы в Украине была одна партия, а оппозиция стала не нужна
“У нас не 200, а более 300 партий. К сожалению, создание партий стало предметом заработка. Это есть такое. Искренне скажу - они не нужны. Нужно в Украине две партии - то есть, правящая, которой доверили, и, естественно, оппозиция. Которая должна контролировать. Но это должна быть серьезная, честная оппозиция. Моя мечта - чтобы в Украине была одна партия”, - сказал Андрей Пелюховский.
Он отметил, что это не означает, что эта единственная партия должна быть коммунистической. Его идеальная партия не имеет с ней ничего общего.
“Я хочу, чтобы в Украине были такие условия, чтобы оппозиция стала не нужна. Чтобы нечего было контролировать. Чтобы оппозиция перестала возмущаться, потому что не к чему было придраться. Вот это была бы идеальная партия”, - добавил Пелюховский.
По его словам, 450 депутатов тоже не нужны, и многие из них ничего не делают. Поэтому, в парламент должны попадать только профессионалы и лучшие из лучших. В том числе - юристы.
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Как сообщала Politeka, Пелюховский рассказал об украинской гипер-многопартийности: “зарегистрировано более 300 и появляются новые”.
Также Politeka сообщала, что Толкачев заявил, что мы находимся в условиях олигархического коллективизма.