Украинский политический обозреватель, блогер Руслан Бизяев в программе «Что дальше» на канале «Знай24» заявил, что некоторые люди хотели сделать одесского активиста Сергея Стерненко неформальным лидером улиц, но у них не получилось

«Потому что не могло получиться. Понимаете, у нас на улице действуют немножко другие законы и там в почете немножко другие авторитеты. Они должны обладать, на мой субъективный взгляд, немножко иным набором качеств. У Стерненко его нет», - говорит эксперт.

Он напоминает, что вся эта история со Стерненко длится уже больше года.

«Мы уже за год этой всей истории… Можем убедиться, что все попытки сделать из него политика, лидера улицы и так далее (как индивидуальности) провалились. Но это не означает, что Стерненко не может быть частью какой-то конструкции, которая предназначена для того, чтобы что-то шатнуть в какое-то время в ту или иную сторону», - сказал Бизяев.

По его мнению, в деле Стерненко есть «американский след». Также обозреватель рассказал, кому было выгодно посадить активиста.

«Те, которые стоят на правом фланге… Вы ж обратите внимание, кто защищал Стерненко? К каким партиям они относятся? Уж не «Европейская солидарность» ли часом? Те, кто как бы ориентируется на «семипосольщину», те, кто работает с этим электоратом… Вот для них как раз Стерненко – это символ. Символ получился так себе», - резюмировал эксперт.

Ранее Politeka сообщала, что Бизяев рассказал, будут ли США поддерживать Стерненко.

Также Politeka сообщала, что Бизяев заявил, что западные эксперты проводили аудит некоторых материалов по делу Шеремета.