Депутат Верховной Рады IX созыва от партии «Слуга народа» Максим Бужанский в программе Мирославы Бобровской «А как на самом деле?» заявил, что не считает одесского активиста Сергея Стерненко националистом

«Националист, в моем представлении, – это тот, кто любит свою страну, дорожит ее территориальной целостностью в первую очередь и работает и платит налоги. Знаете, я много слышал про Стерненко, но я никогда не слышал ни от кого, чтобы он где-то работал и заплатил хоть копейку налогов. Поэтому извините, он кто угодно, но не националист. Сейчас он осужденный судом преступник», - говорит нардеп.

По его словам, недавнее резонансное решение суда по Стерненко разделило население на две части: какая-то часть граждан осталась им недовольна, а остальные «торжествуют».

«Я вам скажу свое субъективное мнение. Те, кто недоволен – недовольны совершенно справедливо. Что касается тех, кто торжествует… Они торжествуют сейчас над смехотворным жалким и позорным приговором суда, который отменил решение суда первой инстанции и вынес совершенно позорное решение», - сказал Бужанский.

Он добавил, что не верил в слухи о том, что Стерненко могут оправдать.

«Это решение, которое будет стоить очень дорого рейтингам… Его не забудут. Этого не забудут никогда», - резюмировал депутат.

Ранее Politeka сообщала, что Карасев объяснил, что Украину не пригласили на саммит не из-за Зеленского.

Также Politeka сообщала, что Устенко рассказал, как события в Беларуси отразятся на Украине.