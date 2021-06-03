Пятый президент и народный депутат Петр Порошенко пользуется услугами "карманной" "Демсокири", чтобы не попасть за решетку из-за бизнеса с одним из лидеров ОПЗЖ Виктором Медведчуком. Об этом сообщают “Украинские новости”.

"Что делать, когда тебе грозит тюремное заключение? Об этом нужно спросить у Петра Порошенко, он в этом эксперт высшей категории. Вот, например, сейчас этот олигарх решил задействовать свою ручную организацию «Демократическая сокира», и с помощью ее «активистов» планирует не только защищаться от уголовного преследования, но и атаковать своих основных оппонентов. И это не впервые, когда Порошенко использует «ДемСокиру» - например, еще в 2019 году он взял контроль над НАБУ просто введя в Совет общественного контроля НАБУ людей с «Демсокири»”, - напоминается в материале.

Там отмечается, что теперь Порошенко так же использует своих «уличных активистов» для атаки на Офис Президента, чтобы прикрыть свои связи с другим олигархом Медведчуком, которые окончательно подтвердились после публикации «пленок».

"Причина такой активности очевидна-теперь Порошенко грозит уже не коррупционное дело (которое доказать действительно не так и просто), а государственная измена, а за решетку же ох как не хочется... вот только недогетьман на ветер выбрасывает свои средства - доверие среди украинцев он уже полностью потерял (по опросу, у него самый большой антирейтинг), а сотрудничество с Медведчуком (кумом Путина) и заработки на крови украинцев во время войны ему уже точно никто не простит! Поэтому, и "Демсокира" напрасно тратит свое время, спасти Порошенко от тюрьмы уже не получится - лучше бы шли искать нормальную работу...” - констатируют СМИ.