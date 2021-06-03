Министр инфраструктуры Александр Кубраков назначил своим штатным советником бывшего руководителя Приднепровской железной дороги Ивана Федорко.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источник в Мининфраструктуры, пишет "Цензор.Нет".

По словам собеседника агентства, Федорко в качестве советника будет курировать реформирование "Укрзализныци".

Иван Федорко работал на железной дороге с 1984 года, в 2015-2016 годах исполнял обязанности руководителя Приднепровской железной дороги, был директором "Укрзализныци" по грузовым перевозкам и логистике. Он был уволен с занимаемой должности в июле 2016 года после резонансного ДТП, произошедшего по его вине.

Тогда главред сайта Lb.ua Соня Кошкина сообщила в Facebook, что фотокорреспондент Макс Левин попал в аварию возле Киева, в результате которой серьезно пострадали жена и сын фотографа.

Нардеп Антон Геращенко уточнил, что виновником аварии был Федорко, который находился за рулем своего автомобиля Audi Q7 в состоянии алкогольного опьянения.

"Пьяный негодяй сначала размахивал удостоверением помощника Председателя Рады ветеранской организации МВД, а когда новые патрульные полицейские объяснили ему, что "ксивы" больше не работают, сбежал из больницы, где должны были проводить освидетельствование на алкоголь. По этому факту проводиться служебная проверка. Пьяной мразью оказался начальник отдела грузоперевозок "Укразализныци" Иван Федорко, друг и соратник уволенного год назад с уголовными делами, скандального начальника Юго-Западной железной дороги Алексея Кривопишина", – писал Геращенко.

В итоге Киево-Святошинский райсуд Киева приговорил Федорко к выплате 8,5 тысячи гривен штрафа с запретом на 1,5 года управлять транспортным средством. Несмотря на то, что Федорко был за рулем в состоянии алкогольного опьянения, что подтверждено показаниями свидетелей и видео с места аварии, суд это обстоятельство не учел, поскольку медицинского подтверждения не было, так как из больницы, куда Федорка доставили для прохождения обследования, он убежал.

В январе 2017 года Апелляционный суд своим решением увеличил срок лишения прав управлять автомобилем Ивану Федорко до трех лет.