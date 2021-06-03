Лидер партии «Сила Нації», руководитель общественной организации «Захист і допомога» Андрей Пелюховский считает, что беда Украины – ее многопартийность и в то же время отсутствие настоящей политической элиты, без которой невозможен выход на новый уровень развития государства. Об этом он рассказывает в программе Руслана Бизяева «Культ личности»

«Проблема Украины в том, что существует очень много партий. По состоянию на сегодня в Украине зарегистрировано более 300 и появляются новые. Что касается новых партий, есть негласная команда с Банковой, чтобы в Минюсте не регистрировали не только новые политические партии, но и общественные организации. Законного основания отказать нет, но манипулировать и оттягивать регистрацию можно», - рассказывает Андрей Пелюховский.

Он раскритиковал оппозиционные силы, которые, по его мнению, защищают не государственные интересы, а свои собственные.

«Я считаю, что нет настоящей оппозиции, которая будет отстаивать интересы Украины и украинского народа. То же самое касается и представителей действующей власти. Если посмотреть на глобальное партийное строительство, то в обществе обсуждают только тех, кого нам дают обсуждать», - говорит он.

Он высказывает мнение, что действующая власть опасается появления новой политической элиты.

«Зеленский и его команда прекрасно понимают, что как только появится новый лидер, новая политическая элита – профессионалы, то, естественно, рейтинг улетит и придет анти-рейтинг, который сейчас есть ко всему украинскому политикуму, а это 80 процентов», - говорит политик.

Напомним, Пелюховский считает, что в украинскую политику зашли гастарбайтеры, которые не являются профессионалами.

Ранее Politeka сообщала, что Пелюховский посоветовал Украине воспользоваться опытом султана Омана.