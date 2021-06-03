Проведение осенних выборов во время пандемии было выгодно лишь расколу Украины. Об этом заявил в программе Руслана Бизяева «Культ личности» руководитель общественной организации «Захист і допомога» Андрей Пелюховский. Он напомнил, что попыток расколоть страну было несколько
Период правления Януковича был связан с беспределом, продолжает политик, который в это время возглавлял морской порт.
«Янукович виноват тем, что он и его команда бросили украинский народ на произвол судьбы. Они побоялись разрулить ситуацию и сбежали. Был беспредел. Я сталкивался конкретно и с Сашей Стоматологом (старшим сыном Януковича – Ред.), он приезжал ко мне на предприятие, когда я возглавлял морской порт. Саша Стоматолог хотел, чтобы я морской порт обанкротил, и хотел сделать из него яхт-клуб», - рассказывает Пелюховский.
Саша Стоматолог даже хотел присоединить к будущему яхт-клубу заповедную зону, остров Джарылгач, добавляет политик.
«В итоге я очень сильно с ним разругался, при свидетелях применил эпитеты по отношению к нему. Меня через неделю уволили. Я не могу понять, почему меня вообще оставили в покое, ведь могли и катком размазать», - заключает он.
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Напомним, Пелюховский посоветовал Украине воспользоваться опытом султана Омана.
Ранее Politeka сообщала, что Украине давно уже пора отойти от сырьевого придатка и выйти на рынок с готовой продукцией, - Пелюховский.