К убийству экс-владельца Kiev Sport Club Тараса Зиновенко может быть причастен народный депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Илья Кива, заявил в своем Telegram-канале ветеран АТО Михаил Майман, с которым в прошлом году у Кивы был конфликт в киевском ресторане. Майман утверждает, что Кива шантажировал директора отеля, в котором расположен спортклуб, и таким образом получил над бизнесом контроль.

В опубликованном ролике Майман утверждает, что захватить клуб Кива решил еще в 2016 году, когда был заместителем начальника управления МВД в Донецкой области. Майман тогда работал в личной охране Кивы. По его словам, однажды в Мариуполе Кива "употребил слишком много кокаина", его привезли в Киев и поселили в отеле "Дружба".



"Он начал ходить заниматься в спортклуб, вошел в доверие к руководителю гостиницы, узнал обо всех проблемах гостиницы и спортклуба. Начал дружить с хозяином спортклуба, и через несколько месяцев хозяина застрелили на выезде с парковки, прямо на выходе из этого клуба", – рассказал Майман.



Ветеран утверждает, что на место убийства первым приехал именно Кива, он тогда был уже начальником департамента МВД по борьбе с наркопреступностью. Майман заявил, что Кива мешал работе следователей, а потом захватил Kiev Sport Club. По его информации, нынешний нардеп от ОПЗЖ лично угрожал директору гостиницы подкинуть его сыну наркотики и посадить за это в тюрьму, если тот не перепишет клуб на фирму охранника Кивы.



"Из этого спортклуба теперь Кива делает свои заявления, обливает грязью патриотов, власть, президента нашей страны. И никто не задается вопросом, откуда у Кивы появился спортклуб в гостинице "Дружба". Илья Кива находится там незаконно, подделав документы, подделав подписи, переписав имущество, которое принадлежит государству – профсоюзам Украины. Запугивает замглавы профсоюзов Владимира Саенко, - говорит Майман.



Майман добавил, что в следующем посте покажет документы, которые доказывают рейдерский захват клуба.



"Этот человек не остановится ни перед чем. Чтобы обогатить себя и свою банду, он захватил гостиницу "Дружба". Илюша, ты слишком много на себя взял. Ты предатель родины, а всех предателей ждет одна участь – тюрьма", – подытожил Михаил Майман.

Источник: "Гордон".