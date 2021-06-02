Социолог Павел Кутуев в эфире программы “Что дальше” с Викторией Панченко на канале “Знай24” заявил, что с помощью закона об олигархах власть хочет не сколько с олигархами разобраться, сколько лишить их ресурса медиа.

По словам Павла Кутуева, если окажется правдой та утечка информации, что в законопроекте об олигархах есть пункт, согласно которому олигархи должны иметь отношение к политике, то тогда такой закон лишит олигархов медиа.

“Если утечка текста этого закона отвечает действительности, то тут, скорее всего, желание не сколько с олигархами разобраться, сколько лишить их ресурса медиа. Потому что со стороны представителей правящей команды все время звучит: “У нас нет своих каналов”, - сказал Кутуев.

Он отметил, что у президента Соединенных Штатов Америки Джо Байдена тоже нет своего канала, хотя CNN заявляет, что они поддерживают демократов. При этом демократы не купили CNN и его не контролируют.

“Говоря об Америке - подобный плюрализм, он идет только на пользу. Хотя, например, британцы ту же Америку критикуют, и такой канал, как FOX, в Британии был бы невозможен. Потому что в Британии существует регулятор - Офис коммуникаций, который следит за тем, чтобы массмедиа не ставали партийными. И чтобы если, например, ведущий демократ, то он, или она, должны кроме своих соратников-симпатиков демократов приглашать еще и, предоставлять платформу для противоположной точки зрения”, - добавил Павел Кутуев.

Как сообщала Politeka, Поляков заявил, что в 2020 году, в рейтинге 100 самых богатых людей Украины от журнала Фокус Фиала поднялся с 47 места на 28-е.

Также Politeka сообщала, что Балашов заявил, что он евроинтеграцию поддерживает, потому что это этап, и лучше, чем олигархический строй.