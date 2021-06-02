В программе Мирославы Бобровской «А как на самом деле?» лидер либертарианской партии «5.10» Геннадий Балашов назвал причины своего разочарования в экс-президенте Петре Порошенко
Гость программы признается, что на предыдущих президентских выборах не отдал свой голос Порошенко. Тем не менее, он отмечает, что первые действия президента Порошенко были даже правильные - движение в Европу и противостояние российской агрессии. Поэтому, считает Балашов, Порошенко и получил в свое время поддержку либертарианцев.
«В дальнейшем Порошенко показал себя как человек, который не обращает внимания на налоги, не пытается их снижать, а пытается упорядочить...», - утверждает лидер либертарианцев. Балашов рассказывает, что по этим причинам на прошлых выборах он не только сам не голосовал за Порошенко, но и своим сторонникам не советовал.
По его мнению, прошлое президентство Порошенко уже показало его сущность и намерения - бизнес. «Он не понял, что он президент. А президент не может свой офис превращать в бизнес-центр или центр по зарабатыванию денег в стране», - отмечает Балашов.
Таким образом, эксперт делает вывод, что в этом плане Порошенко такой же, как и предыдущие президенты - Янукович, Ющенко и Кучма.
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Напоминаем, Балашов предупредил, что украинцы будут мигрировать туда, где больше платят.
Ранее Politeka сообщала о том, что Балашов спрогнозировал будущее олигархов.