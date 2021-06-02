В отчете ООН сказано, что законопроекты, направленные на установление наказаний за "коллаборационизм" вызывают опасения
Четыре законопроекта, зарегистрированные в Верховной Раде Украины (№2549, №5135, №5143, №5144), которые направлены на установление наказания за "коллаборационизм" вызывают опасения, поскольку не соответствуют международным стандартам. Об этом говорится в отчете Управления Верховного комиссара ООН по правам человека "Обзор ситуации в сфере прав человека в Украине", пишет "Стоп цензура".
В документе сказано, что законопроекты не соответствуют международным стандартам в сфере свободы выражения взглядов, мирных собраний и объединений.
Также указанные проекты законов могут негативно сказаться на вопросах примирения и социального объединения.
В ООН также отметили, что решение о наложении санкций против народного депутата от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Тараса Козака, а также закрытие телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZiK противоречит международным стандартам в области прав человека.
Аллу Пугачеву засняли в объятиях длинноволосого любовника, фото уже в Сети: "Две звезды"
В Одессе изрезали пластического хирурга: появилось видео драки
Дженнифер Лопес в кожаной мини-юбке даст фору молодым красоткам: "Безупречная какая"
Знаменитый актер-красавец погиб вместе с женой, первые подробности: "Мы больше не ищем живых среди жертв..."
"Женщина неподражаемой красоты": ушла из жизни легендарная актриса и балерина, трагические подробности
Напомним, в конце февраля в Верховной Раде зарегистрировали два законопроекта: № 5144 (предусматривает введение уголовной ответственности за коллаборационистскую деятельность) и № 5143 (наложение ограничений на коллаборационистов).
Первый устанавливает уголовную ответственность за пособничество РФ и ограничивает таким лицам доступ к выборам, военной службе и гостайне.
Документ устанавливает дополнительные правовые основания для ликвидации партий коллаборационистов, их общественных, благотворительных или религиозных организаций, профсоюзов и общественных формирований по охране общественного порядка и госграницы.
Второй ограничивает пособникам РФ доступ к госдолжностям и должностям в местном самоуправлении, регулирует ликвидацию их юрлиц, а также определяет сроки наказания за коллаборационизм – вплоть до 15 лет тюрьмы.