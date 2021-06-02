В отчете ООН сказано, что законопроекты, направленные на установление наказаний за "коллаборационизм" вызывают опасения

Четыре законопроекта, зарегистрированные в Верховной Раде Украины (№2549, №5135, №5143, №5144), которые направлены на установление наказания за "коллаборационизм" вызывают опасения, поскольку не соответствуют международным стандартам. Об этом говорится в отчете Управления Верховного комиссара ООН по правам человека "Обзор ситуации в сфере прав человека в Украине", пишет "Стоп цензура".

В документе сказано, что законопроекты не соответствуют международным стандартам в сфере свободы выражения взглядов, мирных собраний и объединений.

Также указанные проекты законов могут негативно сказаться на вопросах примирения и социального объединения.

В ООН также отметили, что решение о наложении санкций против народного депутата от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Тараса Козака, а также закрытие телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZiK противоречит международным стандартам в области прав человека.

Напомним, в конце февраля в Верховной Раде зарегистрировали два законопроекта: № 5144 (предусматривает введение уголовной ответственности за коллаборационистскую деятельность) и № 5143 (наложение ограничений на коллаборационистов).

Первый устанавливает уголовную ответственность за пособничество РФ и ограничивает таким лицам доступ к выборам, военной службе и гостайне.

Документ устанавливает дополнительные правовые основания для ликвидации партий коллаборационистов, их общественных, благотворительных или религиозных организаций, профсоюзов и общественных формирований по охране общественного порядка и госграницы.

Второй ограничивает пособникам РФ доступ к госдолжностям и должностям в местном самоуправлении, регулирует ликвидацию их юрлиц, а также определяет сроки наказания за коллаборационизм – вплоть до 15 лет тюрьмы.