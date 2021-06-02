Народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Ренат Кузьмин прокомментировал действия Украины в отношении Беларуси

Соответствующий пост Кузьмин опубликовал у себя на странице в соцсети Фейсбук, сообщает "ПН".

"Зеленский прямо признал право Украины вмешиваться во внутриполитические конфликты в Беларуси. Признав таким образом право России вмешаться в украинский кризис времён Майдана", - заявил Ренат Кузьмин.

Также народный депутат прокомментировал деятельность Офиса президента Украины.

"Мне иногда кажется, что Офис президента является структурным подразделением российского МИД, а появившееся вчера фейковое видео о награждении Зеленского орденом за заслуги перед РФ вполне может приобрести реальные очертания", - добавил политик.