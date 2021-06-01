Президент страны должен быть мостом, равноудаленным от всех, но ему должны доверять и население, и политики, и государственные институции. Об этом в программе Руслана Бизяева «Культ личности» рассказал политический аналитик и блогер, экс-представитель уполномоченного Верховной Рады по правам человека, кандидат в народные депутаты от Социалистической партии и Общественного движения Украины Михаил Чаплыга.

«Гарантией того, что Президент избран народом, есть его легитимность. А значит, он каждый день должен быть на связи с народом. Он должен приходить в парламент и говорить: «Я не знаю, кто вы тут, товарищи лоббисты, но уровень моей легитимности выше всех вас вместе взятых. Я могу это подтвердить, грубо говоря, появлением людей на улицах в мою поддержку, тем, что я могу выйти на балкон». Вообще хочу традицию сделать – ежесубботний выход Президента на балкон», - говорит Чаплыга.

Он называет условия, при которых власть Президента будет действенной.

«Ирония заключается не в том, чтобы натянуть на себя полномочия, а в том чтобы избавиться от них и оставить себе только право вето и моральный авторитет. Возможно ли это, и не является ли иллюзией? Я скажу: да, потому что я это уже один раз сделал! У меня есть опыт, который я могу подтвердить тем, что мы сделали в офисе уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека», - поясняет он.

В чем сила офиса уполномоченного по правам человека?

«Он не может никого назначить, его советы рекомендательны, никаких полномочий нет. Ну, кроме там права первоочередного приема и прочего. Вопрос: как же быть влиятельным? Ответ: силой авторитета, которым ты пользуешься во власти. И авторитета в гражданском обществе. Ты не должен быть инструментализирован: власть не должна использовать тебя в своих интересах, оппозиция не должна тебя использовать, и ты не должен быть инструментом гражданского общества. Ты должен быть мостом, равноудаленным от всех, но все должны тебе верить», - утверждает эксперт.

Напоминаем, Чаплыга рассказал, как олигархи правят страной.

Ранее для Politeka Чаплыга рассказал о перспективе объединения украинце в одно целое.