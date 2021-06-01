Блогер Михаил Чаплыга признается, что политика для него – игра. В программе Руслана Бизяева «Культ личности» он рассказал о цели своих пророчеств.

«Какая цель моих пророчеств? Когда ты что-то пророчишь, то есть ты сделал что-то публичное, ты слил диспозицию сторон. И каждая сторона начинает менять свою диспозицию, и, соответственно, корректировать стратегию и тактику. Сбудется ли то, что ты написал? Конечно, нет. Зачем же ты это делаешь?», - рассуждает он.

Михаил Чаплыга объясняет, что не преследует цель стать знаменитым, как например, известные прорицатели. Он преследует несколько иную цель.

«Цель пророчества не в том, чтобы получить лавры Ванги, - комментирует он. – Я являюсь игроком, я играю. Политика – это игра. Я могу быть сто раз умным, но если у меня нет какого-то ФПГ за спиной, нету телеканала и чего-то еще – то я как тот ежик из анекдота, который идет по поляне: «Я ежик, я сильный!». Выходит медведь, бац его под зад! Ежик перелетел через поляну, встал, расправил плечи и говорит: «Я сильный, но легкий».

Легкость – это не только недостаток, утверждает Чаплыга.

«Легкось – это, в том числе, и маневренность. Я маневрирую между большими кораблями – партиями и прочими политическими силами. Но как я, маленькая баржа, могу передвинуть огромный корабль? Но если мне удастся испугать капитана – он может дернуть руль. А если я напугаю другого капитана – этот начнет отклоняться. То есть вот этими маневрами, этими пророчествами (а говорят, пророчество – это влияние на больших игроков) я могу двигать фигуры. Моя задача – выстроить эти большие корабли в курсе, который виден мне, или увести с поля», - рассказывает Чаплыга.

Напомним, Чаплыга объяснил, почему люди меняются, когда достигают определенных высот.

Ранее Politeka сообщала, что Чаплыга оценил шансы Зеленского стать президентом снова.