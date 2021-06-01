На днях с просьбой о помощи к Главе совета территориального отделения ВОО "Ассоциации налогоплательщиков Украины" в г. Киеве поступило сразу несколько официальных обращений о масштабных мошеннических действиях и попытках рейдерского захвата

Об этом пишет Политрада, передает znaj.ua.

Миллионные долги и мошеннические "схемы"

Первое обращение с просьбой о помощи к Председателю совета территориального отделения ВОО "Ассоциации налогоплательщиков Украины" в г. Киеве поступило 19 мая от руководства Публичного акционерного обществом "Коммерческий банк "Премиум".

Они просят о защите права и законных интересов Банка и принять меры в пределах полномочий для прекращения вмешательства в хозяйственную деятельность ПАО "КБ "Премиум" со стороны третьих лиц.

"Должностными лицами ООО «Проскан» уже в течение длительного времени осуществляется противоправное вмешательство в деятельность Банка путем внесения с помощью государственных регистраторов ложных сведений в Государственные реестры, создания искусственных судебных споров, совершая мошеннические действия с целью ухода от обязательств по уплате долга и используя противоправные рейдерские вмешательства с целью завладения недвижимым имуществом", - говорится в направленном обращении.

История началась почти 8 лет назад – летом 2013 года.

4 июля 2013 г. между ООО «Проскан» и ПАО "КБ "Премиум" был заключен кредитный договор № 26/КЛ/13 от 04.07.2013 г. на открытие возобновляемой мультивалютной кредитной линии, по которому ООО «Проскан» получило 4 млн 73 тыс долларов США кредитных средств.

Одновременно с заключением кредитного договора №26/КЛ/13 от 04.07.2013 г., между ООО «Проскан» и ПАО «КБ «Премиум» заключен ипотечный договор, которым предусмотрено право ПАО «КБ «Премиум» на внесудебное взыскание на предмет ипотеки.

А именно:

- объект жилой недвижимости-комплекс зданий, производственная база (общая площадь 6 148 кв. м, адрес: г. Киев, ул. Большая Окружная, 22)

- объект недвижимого имущества-здания производственной базы (Буквы в, В', площадью 7 321,9 кв. м, расположенные в г. Киеве по ул. Кольцевая дорога, № 22.

Не помогло урегулировать ситуацию и появление компании-"спасателя" ООО "А_ПОИНТ", которая, согласно заключенному 26 февраля 2015 года с Банком договору, обязалась вернуть ПАО «КБ «Премиум» 1 млн один миллион долларов, которые были предоставлены ООО «Проскан» по кредитному договору №26/КЛ/13 от 04.07.2013 г.

20 февраля 2015 года с целью обеспечения исполнения обязательств ООО «А-ПОИНТ» перед ПАО «КБ «Премиум» был заключен соответствующий ипотечный договор №6/КЛ/15/И. Однако, предметом ипотеки по выше приведенным Договорам выступало одно и тоже имущество ООО «Проскан». А в 2015 году ООО «Проскан» двумя траншами по 1 млн долларов на свою аффилированную компанию ООО «а-поинт».

"По состоянию на сегодня, ООО "Проскан" и ООО "А-ПОИНТ" пытаются с помощью неправосудных судебных решений, вероятно поддельных документов и правоохранительных органов осуществить рейдерский захват имущества, которое на законных основаниях перешло в собственность Банка, а впоследствии в собственность третьих лиц, имея непогашенную задолженность перед Банком в сумме 6 млн долларов США", - отмечают в руководстве ПАО "КБ"Премиум".

Как подчеркивают в КБ "Премиум", в течение 5 лет с целью ухода от погашения задолженности по кредитному договору продолжал создавать многочисленные искусственные судебные споры с целью незаконного завладения ипотечным имуществом – по состоянию на сегодня, их уже около 10. Директор и бывший учредитель ООО «Проскан» С.В. Крикуненко совершает систематические противоправные действия, имеющие признаки мошенничества, оспаривая все действия Банка путем обжалования исполнительных надписей нотариусов, решений судов о взыскании задолженности, регистрации права собственности в порядке ст. 37 ЗУ «Об ипотеке».

"Должностными лицами ООО «Проскан» уже в течение длительного времени осуществляется противоправное вмешательство в деятельность Банка путем внесения с помощью государственных регистраторов не правдивых сведений в Государственные реестры, создание искусственных судебных споров, совершая мошеннические действия с целью избежать обязательств по уплате долга и используя противоправные рейдерские вмешательства с целью завладения недвижимым имуществом", - отмечают в ПАО "КБ "Премиум".

Стоит добавить, что в продвижении вопроса не помогло даже официальное решение Хозяйственного суда г. Киева о взыскании с ООО «Проскан» задолженности по кредитному договору в размере почти 3 млн долларов – решение по делу № 910/1613/18 ПАО «КБ "Премиум" получил 03.05.2018 года.

Открытие исполнительного производства по принудительному исполнению вышеуказанного решения суда тоже не привело к исполнению судебного решения, в связи с отсутствием средств у Должника и совершение должником ряда противных действий с целью уклонения от уплаты задолженности.

В свою очередь, Глава совета территориального отделения Всеукраинской общественной организации "Ассоциация налогоплательщиков Украины" в г. Киеве Александр Сапрыкин обратился в профильный департамент офиса Генерального прокурора.

Официальное обращение с просьбой защитить права и законные интересы Банка, принять меры в пределах полномочий для прекращения вмешательства в хозяйственную деятельность ПАО «КБ «ПРЕМИУМ» со стороны третьих лиц было направлено начальнику департамента уголовно-правовой политики и защиты инвестиций Офиса Генерального прокурора 26 мая.

Уголовные производства и поддельные документы – что с землей?

Непростая ситуация сложилась и с самим имуществом, ставшим предметом ипотеки. А именно - комплексом зданий, расположенных в г. Киев, Кольцевая дорога, 22, владельцем которого на сегодня является ООО "Логистик Транссервис".

24 мая в совет территориального отделения ВОО "Ассоциация налогоплательщиков Украины" в г. Киеве поступило официальное обращение с просьбой защитить интересы Общества и обратиться в соответствующие компетентные органы относительно противоправных действий со стороны должностных лиц ООО «Проскан» и Зао «КВО «Простор» относительно незаконного вмешательства в деятельность ООО "Транссервис Логистик".

Руководство ООО "Транссервис Логистик" сообщает, что на Общество на протяжении последних 5 лет проводятся систематические рейдерские атаки со стороны бывших владельцев имущества и ïx аффилированных компаний с целью захвата имущества Общества и земельных участков коммунальной формы собственности, которые принадлежат территориальной общине города Киева.

Как подчеркивают авторы обращения, государственными регистраторами было зарегистрировано права собственности на незавершенные объекты недвижимости и право аренды на земельные участки кадастровые номера 8000000000:75:201:0054 и 8000000000:75:201:0055, переданные Обществу в аренду, за Зао "КВО "Простор", а перед тем по ООО "Проскан", на основании вероятно поддельного разрешения на выполнение строительных работ и без договоров аренды.

Кроме того, без каких-либо правовых оснований и на основании поддельных документов должностными лицами Чао "КВ "Простор" и ООО "ПРОСКАН" были внесены записи в Государственные реестры в нарушению прав и законных интересов Общества и территориальной громады м. Киев.

Мало того, вышеупомянутыми должностными лицами совершаются систематические действия, относительно вмешательства в государственные реестры, внесения записей о фиктивных налоговых залогах, исполнительных производствах на основании предположительно поддельных документов.

"Должностные лица Чао "КВО "Простор" и ООО "Проскан" в сговоре с неустановленными должностными лицами правоохранительных органов, государственными регистраторами, должностными лицами органов местного самоуправления, используя поддельные документы, неправомерные судебные решения, в течение длительного времени совершают действия, в сочетании с мошенничеством, направленные на незаконное самовольное для завладения имуществом Общества и земельными участками коммунальной формы собственности, которые принадлежат территориальной общине города Киева", - отмечают в ООО "Транссервис Логистик".

Стоит отметить, что незаконность регистрационных действий, совершенных государственными регистраторами при участии должностных лиц Чао «КВО Простор» подтвердило и решение Министерства юстиции Украины от 28.04.2020 года.

По вышеупомянутым вопросам, был возбужден ряд уголовных производств:

12020100100005428 от 09.07.2020 г. Шевченковское управление полиции ГУНП в г. Киеве (ч. 1 ст. 364 УК)

42019000000001697 от 06.08.2019 г. Центральный аппарат ГБР( ч. 2 ст. 364 УКУ)

42019101100000011 от 16.01.2019 г. Шевченковское управление полиции ГУНП в г. Киеве (ч. 4 ст. 358 УК)

12019100090001640 от 16.02.2019 г. Соломенское управление полиции ГУНП в г. Киеве (ч. 4 ст. 190 УКУ).

Вместе с тем, противоправные действия со стороны должностных лиц вышеупомянутых компаний продолжаются.

В связи с этим, 27 мая руководство совета территориального отделения ВОО "Ассоциация налогоплательщиков Украины" в г. Киеве направило официальное обращение в департамент уголовно-правовой политики и защиты инвестиций Офиса Генерального прокурора с просьбой защитить права и законные интересы ООО "Транссервис Логистик". А также принять меры в пределах полномочий для прекращения вмешательства в хозяйственную деятельность Общества со стороны третьих лиц.

И, как оказалось, такие случаи не единичны.

"Действительно, в последнее время участились случаи рейдерства, о чем нас информируют территориальные отделения Ассоциации налогоплательщиков Украины в регионах и хочу отметить, что Киев не стал исключением. Наши коллеги из Киевского территориального отделения обратились в Генеральную прокуратуру Украины по конкретной проблемной ситуации", - сообщает президент ВОО "Ассоциация налогоплательщиков Украины" Григол Катамадзе.

Однако, как отметил Президент АНУ, встречи с Генеральным прокурором страны стали четким сигналом в направлении борьбы с рейдерством и давлением на бизнес.

"Несколько личных встреч Генерального прокурора Украины Ирины Венедиктов с представителями бизнеса, создание по ее инициативе Департамента по защите инвестиций дают мне право утверждать, что восторжествуют законность и справедливость в данном и других случаях. Хорошо запомнил слова Ирины Венедиктов во время встречи 10 сентября прошлого года, на которой я лично присутствовал: «Рейдерство, давление на бизнес со стороны правоохранителей во время громких обысков, которые бьют по репутации компаний - мы начали системно бороться с этими явлениями...Во всех таких делах прокуратура только на стороне закона и порядка", - отметил Президент АНУ Григол Катамадзе.

Добавим, что за Крикуненко сейчас стоит компания, которая занимается рейдерством, и скоро будут опубликованы доказательства и переданы в соответствующие органы.