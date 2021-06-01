Кандидат на должность главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры, руководитель Первого подразделения детективов НАБУ Елена Кроловецкая имеет ближайших родственников в России и подозревается в двойном гражданстве

Об этом со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщает издание From.UA, пишет Golos.ua.

«У этого кандидата отец – человек с двойными гражданством и живёт в России. Есть подозрение на наличие двойного гражданства у самой Кроловецкой», – говорится в публикации.

Также, кроме подтасованных данных об образовании Елена Кроловецкая отметилась покровительством скандального Артёма Сытника.

«Яркий пример ситуации, когда во главу САП хотят поставить марионетку, статиста, который будет послушно штамповать спущенные «свыше» решения. Это фактически протеже главы НАБУ Сытника (к нему Елена близка во всех смыслах). Вот, собственно, и разгадка, кто будет дёргать за ниточки в случае ещё победы», – подчёркивается в сообщении.

Кандидат отметилась также в громком скандале вокруг незаконной добычи янтаря.

«Ее имя засветилось и в «янтарном деле». Какое-то время она была детективом под руководством Бориса Индыченко по «янтарному делу» народных депутатов Борислава Розенблата и Максима Полякова. При этом, по имеющейся информации, и сама имела долю в «янтарной сфере»», – подчёркивается в публикации.