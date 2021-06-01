Недавно президент США Джо Байден представил проект годового бюджета в размере 6 трлн долларов

Эксперт по вопросам социальной политики Андрей Павловский в программе «Что дальше» на канале «Знай24» рассказал, как печать доллара отразится на Украине.

«Не всегда печать денег прямо эквивалентно вызывает большую инфляцию. Если печатаются деньги, и они так называемые связанные деньги они идут по соответствующим государственным программам, на какую-то цель, на какие-то социальные выплаты... А с условием, что покупаются товары собственного производства это одно. Когда просто печатаются деньги это совсем другая ситуация. Например, само государство должно правительство вместе с Национальным банком определять, какая масса денежная нужна, в зависимости от той или иной ситуации», - говорит эксперт.

Также Politeka сообщала, что Гайдай нарисовал психологический портрет украинского политикума.

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