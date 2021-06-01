«Не всегда печать денег прямо эквивалентно вызывает большую инфляцию. Если печатаются деньги, и они так называемые связанные деньги – они идут по соответствующим государственным программам, на какую-то цель, на какие-то социальные выплаты... А с условием, что покупаются товары собственного производства – это одно. Когда просто печатаются деньги – это совсем другая ситуация. Например, само государство должно – правительство вместе с Национальным банком – определять, какая масса денежная нужна, в зависимости от той или иной ситуации», - говорит эксперт.