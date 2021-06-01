Дипломат Вадим Трюхан в программе «А как на самом деле?» рассказал об ошибках Украины во введении санкций против Беларуси. По его мнению, Украина не должна лишний раз раздражать Лукашенко, потому что он может окончательно решить интегрироваться в Россию. Также, как отметил дипломат, введение санкций и разрыв отношений приведет к экономической катастрофе.

«Украина ввела санкции против Республики Беларусь. Там очень интересные санкции, как по мне странные: прекратили авиационное сообщение, но не запретили транзит самолетов Беларуси через территорию Украины. Приняли раньше, чем приняли решение европейцы и американцы. Хотели как лучше, а получилось как всегда», - отметил Трюхан.

По словам дипломата, Украина показала свою эффективность быстро принимать решения, но правительство не подумало: пострадали 6 аэропортов и много людей, которые вынуждены менять билеты. Как отмечает гость программы, Беларусь стала небольшим авиационным центром: 50 направлений, куда осуществляются перелеты разными авиакомпаниями.

«Что означает эта скорость? Это значит, что не посоветовались ни с послом Украины в Беларуси, ни с экспертами, ни с министром иностранных дел. Теперь мы видим, когда министр иностранных дел пытается показать «хорошую мину» при плохой игре. У нас 3 млрд долларов товарооборот в прошлом году, сейчас за первый квартал 1,2 млрд», - подчеркнул Трюхан.

Как отметил эксперт, 30% рынка дизеля и бензина в Украине занимают белорусы. По словам дипломата, если Путин прикажет Беларуси прекратить поставки горючего, то цены вырастут в разы, потому что 30% для рынка – это критично.

«Лукашенко, который сейчас получил серьезные санкции от европейцев и становится изгоем, некуда деваться. У нас 1000 километров украинско-белорусской границы, а осенью будут масштабные военные учения, где будут россияне и белорусы. Где у нас уверенность, что не будет придумана какая-то провокация и не будет попыток проникновения на территорию Украины по белорусской границе? Зачем было раздражать Лукашенко?», - подчеркнул дипломат.

По мнению гостя программы, Лукашенко, получив санкции и сопротивление от всего мира, полагает интегрироваться в Россию. Как отметил Трюхан, даже США осторожно действуют, чтобы Лукашенко окончательно не решил идти в Россию.

Напомним, Politeka публиковала мнение Трюхана, что встреча Байдена с Путиным самодостаточна, она не нуждается других участников.

Ранее для Politeka Трюхан рассказал, кто может стать посредником в переговорах между Украиной и РФ.