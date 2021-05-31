По результатам опроса Киевского института социологических и маркетинговых исследований по заказу американской компании Trade Union Co, California (USA), проведенного в период с 22 по 26 мая, если бы выборы в Верховную Раду Украины состоялись в ближайшее воскресенье, то наибольшее количество голосов набрали бы партия "Слуга народа" - 22,2% и "Оппозиционная платформа - За жизнь" - 20,1%.

Как пишет 112.ua, в целом, новый состав парламента выглядел бы так:

"Слуга народа", - 22,2%

"Оппозиционная платформа - За жизнь", - 20,1

"Европейская солидарность" - 17,4%

"Батькивщина" - 10,5%

"Партия Шария" - 5,2%.

Все остальные партии, по результатам опроса, не преодолели проходной барьер.

Стоит отметить, что большинство опрошенных - 57,1% заявили, что внимательно следят за делом председателя политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктора Медведчука, и считают, что это важно. Не следят за этим всего лишь 19,7% респондентов.

При этом 54,7% опрошенных уверены, что Виктор Медведчук невиновен, должен быть оправдан и восстановлен во всех своих правах. Противоположного мнения придерживаются 23,4%.

64,7% респондентов считают, что вручение подозрения и выбор меры пресечения для Виктора Медведчука приведут к увеличению рейтинга оппозиционного политика и "Оппозиционной платформы – За жизнь". Только 12, 4% опрошенных думают, что такие действия против оппозиции улучшат рейтинг президента Владимира Зеленского и партии "Слуга народа".

Опрос проведен Киевским институтом социологических и маркетинговых исследований по заказу американской компании Trade Union Co, California (USA) в период с 26 по 30 мая. Опрошено 3000 респондентов методом CATI (computer-assisted telephone interviews – телефонные интервью с использованием компьютера) Аудитория – население возрастом от 18 лет во всех областях Украины, кроме временно неконтролируемых территорий Донецкой и Луганской областей, и Крыма.

Ошибка репрезентативности исследования не превышает 2,8%.