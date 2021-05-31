В программе «Что дальше?» на канале «Знай24» аналитик, политтехнолог, имиджмейкер Александр Кочетков, предположил, за сколько можно купить «Украинскую правду».

Прежде всего гость программы объясняет, что цена издания будет отличаться в разные политические сезоны. Но, по его мнению, как минимум «Украинская правда» будет стоить 5 миллионов долларов. «Если хорошо поторговаться – то и 10», - рассуждает Кочетков.

В этом контексте аналитик не обходит стороной и информацию о продаже «Украинской правды» генеральному директору Dragon Capital Томашу Фиала за 25 миллионов долларов. Тогда, говорит Кочетков, Фиала значительно обогатился при Порошенко. Он вполне допускает правдивость этой информации, но проблема в другом. «Дело в том, что это не совсем бизнесовая покупка», - отмечает эксперт.

Также политтехнолог отмечает, что предположил возможную цену «Украинской правды» только в случае стабильной ситуации в стране. А сегодня, говорит он, происходит настоящая борьба за СМИ.

«Мы находимся в жарком периоде накануне предполагаемых событий. Осень у нас всегда такая… Нагнетание политической обстановки», - рассуждает Кочетков. Он также рассказывает, что по прогнозам экономическая ситуация в стране будет только ухудшаться, а это в свою очередь спровоцирует протесты, также страна в ожидании возможных досрочных выборов.

По мнению Кочеткова, в определенной степени Зеленский своей пресс-конференцией уже начал предвыборную кампанию. В то же время он рассуждает так: Зеленский имеет шанс победить снова, если успешно проведет борьбу с олигархами, выйдет на мирный процесс на Донбассе и если встреча Путина с Байденом будет иметь приемлемые для Украины результаты. Эксперт также отмечает, что власть вполне может устроить референдум, который только поможет президенту переизбраться.

Напоминаем, Кочетков объяснил, почему Венгрия и РФ создали демонический образ Сороса.

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