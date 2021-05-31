В программе Геннадия Друзенко «Конституционная кухня» украинский предприниматель, писатель и общественный деятель Павел Себастьянович объяснил, как складываются отношения между бизнесом и государством: государство на самом деле способствует монополиям, а свободная конкуренция создает им препятствия.

Предприниматель утверждает, что монополии - это дело рук самого государства, его система их и порождает. «Потому что монополия существует благодаря каким-то преференциям или созданным государством предприятиям», - аргументирует он свою позицию.

Чтобы не быть голословным, Себастьянович вспоминает «Нафтогаз Украины», естественную монополию, которая сама определяет свои цены. Он объясняет, что добыча газа на самом деле стоит 30-50 долларов, если добавить транспортировки - еще 20-30 долларов. По мнению предпринимателя, максимум газ в Украине может стоить 100 долларов, вместо этого его продают за 300.

«Кто-то эти 200 долларов кладет себе в карман. Так государство создает монополию», - заключает Себастьянович.

Также писатель обращает внимание на популярный миф о вине во всем олигархов. Он отмечает, что такое общественное мнение выгодно власти, но на самом деле олигархи - порождение государственной системы. «Мы не можем понять, что олигархов создает система. Они – побочный эффект, как тополиный пух», - прибегает Себастьянович к сравнениям. В таком случае он советует не вести бесполезную борьбу с тополиным пухом, а просто посадить другие деревья - пусть это будут дубы или клены, которые не имеют пуха.

Напоминаем, Себастьянович рассказал о конце эпохи олигархов.

Ранее Politeka сообщала о том, что Себастьянович заявил о необходимости установить границы зарплаты госаппарата.