Политолог Руслан Бортник в своем блоге рассказал о последствиях от разрыва отношений с Беларусью. Как отметил политолог, Украина рискует получить дефицит бензина А-95 или значительное его подорожание

«Украина на этой неделе выступила ледоколом или флагманом введения санкций против Беларуси. Политическая логика в этом процессе есть. Украина, таким образом, солидаризируется с Западными партнерами, пытается давить на самого Лукашенко. Но эта политическая логика не совпадает с национальным интересом», - отметил Бортник.

По мнению политолога, введением санкций против Беларуси Украина демонстрирует Западу, что в руководстве стоят правильные люди, но это делается взамен нашим экономическим интересам. По словам Бортника, это может повлиять на налоги и количество рабочих мест в Украине.

«Украина запретила летать в нашу страну Белавиа. Белавиа – это третья компания по итогам прошлого года, которая пользовалась воздушным пространством Украины 10 644 рейсов. Данные 2019 года свидетельствовали, что эта компания заплатила в украинский бюджет налогов на сумму около 600 миллионов гривен», - подчеркнул Бортник.

Как отметил эксперт, Украина запретила транзит и пролет над территорией Беларуси и пролет над Украиной белорусских самолетов. По словам политолога, это скажется на цене билетов компаний, которые летали в страны Балтии.

«Эта конфронтация вокруг самолетного дела в целом влияет негативно на украинско-белорусские экономические отношения. Эти отношения – 5 млрд долларов товарооборота за прошлый год. Этот скандал привел к тому, что Беларусь решила запретить экспорт в Украину бензина А-95, а это 95% украинского рынка – неизбежно подорожание или ситуативный дефицит», - подчеркнул Бортник.

Напомним, на Politeka Бортник прокомментировал пресс-конференцию президента Украины.

Ранее Politeka публиковала мнение Бортника, что как только в Украине появляется лидер или президент, который концентрирует слишком много полномочий, ему начинает прилетать.