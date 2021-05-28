Сегодня команда Михаила Федорова публично открыла данные финансовой отчетности украинских компаний, в том числе и Газопоставляющая компания Нафтогаз Украины.
Как пишет Хвиля, об этом эксперт в сфере энергетики Ярослав Диковицький написал в Facebook.
"Интересно было ознакомиться с финансовой отчетностью газоснабжающей компании "Нафтогаз Украины" (ГПК), поскольку на сайте компании такая отчетность не публикуется. По итогам 2020 года, в условиях открытия рынка для населения, ГПК получила 115 млн грн убытка", - написал он.
"Сама же ГПК задолжала за газ 937 млн грн. То есть по итогам 2020 года газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины" не смогла обеспечить расчеты за реализованный ею природный газ и не способна должным образом рассчитываться с поставщиком газа. При сохранении такой динамики, ГПК сможет не только очень быстро "догнать" показатели задолженности региональных газсбытов, но и создаст "конкуренцию" по наращиванию долгов предприятиям ТКЭ", - резюмировал он.
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