Сегодня команда Михаила Федорова публично открыла данные финансовой отчетности украинских компаний, в том числе и Газопоставляющая компания Нафтогаз Украины.

Как пишет Хвиля, об этом эксперт в сфере энергетики Ярослав Диковицький написал в Facebook.

"Интересно было ознакомиться с финансовой отчетностью газоснабжающей компании "Нафтогаз Украины" (ГПК), поскольку на сайте компании такая отчетность не публикуется. По итогам 2020 года, в условиях открытия рынка для населения, ГПК получила 115 млн грн убытка", - написал он.

При этом он добавляет, что при реализации в 2020 году природного газа на сумму 2895 млн грн, потребители задолжали для ГПК 758 млн грн.

"Сама же ГПК задолжала за газ 937 млн ​​грн. То есть по итогам 2020 года газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины" не смогла обеспечить расчеты за реализованный ею природный газ и не способна должным образом рассчитываться с поставщиком газа. При сохранении такой динамики, ГПК сможет не только очень быстро "догнать" показатели задолженности региональных газсбытов, но и создаст "конкуренцию" по наращиванию долгов предприятиям ТКЭ", - резюмировал он.