Совместных заявлений и предложений Контактной группе по вопросу перемирия на Донбассе принято не было



Об этом этом сообщил политический эксперт Александр Потемкин на своей странице в Facebook.

"По сведениям информированного источника, близкого к переговорам, четырехчасовая встреча политических советников N4 вновь зафиксировала наличие фундаментальных разногласий участников по ключевому вопросу о перемирии. Вместо согласования конкретных шагов по обеспечению действующих с лета прошлого года дополнительных мер о перемирии Украина вбросила предложение о пересмотре указанных договоренностей, заменив Донбасс на Россию в качестве стороны, ответственной за соблюдение перемирия ", — отметил Потемкин.

По его словам, Сначала даже представитель Франции Эммануэль Бонн выразил недоумение, почему сторонами, ответственными за перемирие, не могут быть указаны Украина и ОРДЛО, если они уже закреплены в качестве таковых и в Минских соглашениях, и в прошлогоднем соглашении о перемирии.

"Однако затем и Германия, и Франция присоединились к этой позиции Украины. «Договорились» до того, что для определения, кто является сторонами конфликта, необходимо срочно созвать саммит глав государств и правительств «нормандского формата». В результате никакого совместного заявления, предложений, рекомендаций Контактной группе по самому острому вопросу в очередной раз принято не было", — написал Потемкин, добавив, что "участникам важны сами встречи и переговоры, а не результат".

"Даже человеческие жертвы и разрушения не являются аргументом для изменения этой позиции", — подытожил эксперт.