Работа Амоса Хохштайна в Набсовете "Нафтогаза" - показательный пример, как США защищали свои интересы на фоне неадекватности бывшего топ-менеджмента компании.

Об этом пишет журналист Марк Антоненко в статье Как американцы из Коболева лоха сделали, в которой он анализирует деятельность бывшего члена Наблюдательного совета Нафтогаза, передает «Хвиля».

Он отметил, что американец Хохштайн не раз высказывался о новых газопроводах РФ в обход Украины, часто называл их «политическими проектами», в основном двигаясь в антироссийском тренде внешней политики США, когда у Вашингтона резко обострились отношения с Россией после 2014 года.

"Коболев, верил, что такой человек точно надает по шапке Газпрому. Но, видимо, Андрей Владимирович забыл, что в первую очередь Хохштайн патриот и прежде всего отстаивает интересы США. Поэтому неудивительно, что эйфория от назначения Хохштайна в набсовет быстро прошла", - пишет автор.

Однако, в конце 2020 года Амос Хохштайн со скандалом покинул набсовет «Нафтогаза». Своё решение он объяснял, среди прочего, блокированием украинскими властями реформы газового рынка. А в специальной колонке для KyivPost даже заявил о «саботаже» со стороны «коррупционеров» и давлении олигархов на компанию.

"Согласитесь, это очень странно: Коболев рассказывает об успехах реформы рынка, а Хохштайн говорит, что все пропало, и демонстративно хлопает дверью, жалуясь на политическое давление, саботаж и коррупцию", - отметил Антоненко.

А теперь, говорится в публикации, стало известно, что в администрации Байдена решили вернуть Амоса Хохштайна в свою команду, и назначить его главным переговорщиком по вопросам «Северного потока-2». И вопреки реноме пламенного борца с РФ в Украине, он, судя по всему, будет не бороться, а именно заниматься красивым урегулированием ситуации с трубопроводом с Германией.

"И что же это получается? Коболев привёл в набсовет того, кто совсем не будет бороться с «Северным потоком-2», а наоборот, протаскивать его, так что ли? Ещё и миллионы получал в Украине.

Но позвольте! Это ведь Коболев не досмотрел, что Хохштайн может такое учудить исходя из его прошлого? Или же американцы с красиво сделали из нашего Андрея лоха?", - задается вопросом Антоненко.

Как напоминает автор, еще три-пять лет назад эксперты говорили, что Северный поток 2 будет построен и надо к этому готовиться.

"Но Коболев твердо заявлял: «Нет, не бывать этому». Ясное дело, ведь надо было осваивать миллиарды на лоббистов под соусом борьбы с Северным потоком. А заодно и платить тем, кто стал змеей на груди – Хохштайн, например", - резюмировал он.

Смотрите видео беседы шеф-редактора портала "Хвиля" Юрия Романенко с Адрианом Прокипом, в котором они поговорили о государственных корпорациях в Украине, ключевых причинах увольнения Андрея Коболева с поста главы НАК "Нафтогаза" , причинах падения газодобычи в Украине, высоких зарплатах набсовета НАК "Нафтогаз":